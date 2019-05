Ronaldo: "Ojalá pudiera contar con Vinicius en el Valladolid"

El presidente del Valladolid dio el pistoletazo inicial a la final de la Champions League como embajador del Santander

La final de la que se disputa en Madrid este próximo 1 de junio ya tiene a sus dos finalistas: y . Y uno de sus principales patrocinadores, Santander, ha iniciado este jueves la cuenta atrás hasta la final del Wanda Metropolitano presentando sus planes de cara a la . Y lo ha hecho por boca de uno de sus principales embajadores, Ronaldo Nazario, que participó de un evento en Madrid donde respondió a las preguntas de los periodistas allí concentrados:

¿Cómo ha visto esta edición de la Champions?

“Una lástima que el Madrid no haya ido bien este año en la Champions. Espero que en estas dos semanas el aguante bien en La Liga Santander. Fue una Champions espectacular. Todo el mundo habla de ello”.

¿Qué espera de este final de La Liga para el Valladolid?

“Estoy viviendo de verdad semanas increíbles, sufriendo obviamente, pero es que así es el fútbol. Es mucha emoción. Un test cardíaco. Nosotros dependemos sólo de nosotros para la permanencia. Pero estamos viviendo con muchísima expectación. Y aun así, preparando el futuro del club para que los siguientes años sean más tranquilos. Faltan dos finales y habrá muchísima emoción. Ojalá los dioses del fútbol nos ayuden ya que el VAR no nos va a ayudar”.

¿Cree que Neymar jugará en Pucela con la camiseta del ?

“Lo de Neymar no lo sé. Viene arrastrando desde hace bastantes años. Hay muchos rumores, pero no creo que haya nada concreto con el Real Madrid. Es un jugador increíble que a cualquiera le gustaría tener. Pero por lo que veo, no está en el mercado”.

¿Cómo ha visto la temporada del Real Madrid?

“El Madrid ha hecho un año bastante regular, pero aun así, creo que el club y la gente tiene muchísimo crédito. Han ganado cuatro de las últimas cinco Champions, viendo la dificultad que tiene llegar a una final. No es el fin del mundo que un año se quede fuera”.

¿Cómo explica la eliminación del en la Champions?

“Lo del Barcelona es fútbol. No hay otra explicación. Tenían más motivación, intensidad y ganas. En la primera parte, el Barcelona tuvo ocasiones de marcar algún gol que lo hubiera cambiado todo. Pero el Liverpool se lo mereció. Han demostrado una fuerza e inteligencia emocional… En el cuarto gol hubo un despiste, pero creo que si no, hubiera llegado de otra manera. Jugaron el partido de la vida. Es una lástima para el Barcelona, porque en la ida hicieron un partidazo, todos disfrutamos de Messi. Es una pena que no haya un español en la final, pero el Liverpool se lo ha merecido más”.

A principio de temporada se habló de una cesión de Vinicius al Valladolid, ¿cómo ha visto su temporada, que se ha convertido en uno de los mejores del año?

“Ojalá pudiera contar con Vinicius en el Valladolid. Pero desde luego que no puedo pagarle su salario. Si el Madrid cede, le acogeríamos muy bien. A él y a cualquiera que nos quiera ceder el Madrid. Tiene un talento espectacular, así como Rodrygo, que es un talento increíble. El Madrid se ha reforzado con muy buenos jóvenes talentos”.

¿Se le critica demasiado a Neymar?

“En el fútbol siempre ha habido. A mí me han criticado incluso, la mayoría injustamente. No podemos hacer nada. Le veo como un chaval muy inteligente, un talento extraordinario, y con ganas de volver a tener continuidad. Tuvo dos lesiones importantes que le restaron muchos partidos, y que le abrió la ventana de la polémica al no estar en el campo. Tienes tiempo para hacer otras cosas y, como jóvenes, sigue la vida. La gran mayoría de las críticas son injustas. Creo en él y seguro que le da la vuelta a su situación”.

¿Cómo ve la situación de Gareth Bale?

“No creo que haya ningún problema con Bale. Zizou tiene todo el derecho y la confianza del Real Madrid para tomar decisiones. Es una planificación normal, preparando el equipo para el próximo año. Luego ya es cuestión del jugador si acepta o no”.

¿Qué le parece el sobreprecio de las entradas para su partido en Vallecas?

“La política de entradas del Rayo me parece lamentable. Es bastante oportunista, pero no tiene nada que ver con nosotros. Hemos facilitado autobuses para todos los aficionados que han comprado entradas. Veo que hay muchos aficionados del Rayo que no están de acuerdo y han puesto a disposición sus entradas para nuestros aficionados. Está bien, hay gente con corazón que nos quiere ayudar. En fútbol no hay que fiarse de nada”.

¿Cree que en el VAR no se puede confiar como dijo antes?

“Sí se puede confiar en el VAR. Dije que ojalá los dioses del fútbol nos ayuden. El VAR está para ayudarnos siempre. Hay muchos momentos y decisiones que son interpretativas que generan dudas. Los datos son increíblemente favorables para el VAR. Creo en el VAR y en los árbitros. Pero el fútbol es esto también”.

¿Cree que hay que hacer una revolución en la plantilla del Real Madrid?

“Los aficionados del Real Madrid somos muy exigentes y queremos ganar siempre. Pero esto no se puede siempre. Incluso lo decía cuando era jugador. No hay que hacer un drama. Es una plantilla de ganadores. No sé las intenciones de Zizou, pero les deseo lo mejor. Ojalá vuelvan a ganar títulos".

¿Ha hablado con Casillas después del infarto que sufrió?

“He hablado con Casillas. Le mandé un mensaje deseándole una pronta recuperación. Me contestó en cuanto pudo que estaba fuera de peligro y que había sido un susto tremendo. Me puse muy contento porque es un gran amigo. Nos cogió de sorpresa a todos. Nos asustó. Se pondrá bien y ojalá vuelva para la próxima temporada”.

¿Quién cree que es el culpable de la eliminación del Barcelona?

“Es injusto apuntar a culpables por una derrota. Veo que el Barcelona tiene un equipazo y cuenta con el mejor jugador del mundo, que es Messi. El otro día leía que perdían otros jugadores y gana el Barça de Messi. Es una injusticia tremenda con todos los jugadores y cuerpo técnico. El Barcelona es un gran equipo con grandes jugadores y técnicos muy buenos. Habría que tener un poco más de cuidado con las críticas. Ha sido un palo muy gordo, pero la temporada del Barça qué te voy a decir: campeón de Liga, semifinal de Champions, finalista de Copa… No se puede decir más”.

¿Qué diferencia hay entre los partidos cuando era jugador a ahora que es presidente?

“Me tomo un par de infusiones de camomila antes de los partidos, e intento disfrazar los sentimientos lo máximo que puedo. Veo los partidos con el presidente rival, con el alcalde de la ciudad, y tengo que estar aparentemente tranquilo, pero por dentro si expongo la frecuencia cardíaca llevaré unas 130-140 pulsaciones, que para mí era como una carrera”.

¿Cree que puede ser la mejor final de la historia?

“Todas las finales son increíbles. Y el trayecto a la final tiene que ser respetado. Después de cómo fueron las dos semifinales, será histórico, ya veremos la final”.

¿Qué equipo cree que elegirá Tite para la ?

“Lucas Moura vuelve a ser una opción para Tite. Tiene un papel difícil para hacer un equipo, pero a la vez tiene a grandes jugadores en forma”.

¿Cree que acabarán haciendo realidad la Superliga?

“No creo que vayan a hacer la Superliga. Lo que la Champions representa ahora tardará mucho tiempo en acercarse. Llegarán pronto a un acuerdo, los grandes clubes recibirán más dinero y quedarán todos contentos. No tendría sentido”.

¿Cómo explica que Zidane volviera al Real Madrid cuando ya lo había ganado todo y la situación era tan complicada?

“Zizou lo tiene claro. Es un enamorado del Madrid, como yo. Nunca se fue a ningún lado cuando dejó el club. Ha vuelto porque el Real Madrid no hace falta ninguna motivación. El club más grande del mundo. Tuvo una temporada bastante complicada y la gente se fía muchísimo de Zizou por su historia reciente como entrenador. Y ni te digo como jugador. El Madrid volverá a ser grande pronto”.

¿Para cuándo Ronaldo dirigiendo un club de la Champions League?

“No descarto la posibilidad de que algún día el Valladolid la vaya a disputar. No voy a poner límites a mis aspiraciones. Ojalá algún día podamos disfrutar nosotros de esta competición. La ciudad desea fútbol y retos. Tiene ambición. Vamos a prepararlo todo para llegar algún día a la Champions”.

¿Cómo vio la salida de Cristiano del Real Madrid?

“¡A Ronaldo déjalo tranquilo, que trabaja para Banco Espirito Santo y nos intenta joder! [ríe] No sé lo que pasó entre el club y Cristiano. En el Madrid hizo una historia increíble y se le ha echado de menos”.

¿Cómo resistió para no despedir al entrenador en los momentos más duros?

“Mi política en el club va a ser siempre pensando en el futuro, y no sólo en la semana presente. Hemos aguantado bien en los momentos difíciles. Estoy muy contento con Sergio, que nos trajo a Primera, con nueve de diez ganados el año pasado al final. Tiene toda mi confianza y la de la gente. No pienso interrumpir nunca un trabajo de un entrenador durante la temporada. Las decisiones se toman al principio y al final”.