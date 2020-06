Ronaldo Nazario, en un acto del Banco Santander, habla de Mbappe, Lautaro, los fichajes de Real Madrid y Barcelona y los duelos de Champions y Europa League

Ronaldo Nazario atendió a los medios en un acto del Banco Santander donde repasó toda la actualidad futbolística y muchos nombres propios.

El Banco Santander celebró un acto tras el anuncio de UEFA con el nuevo formato para la y entre otras competiciones, por eso, con Ronaldo Nazário como embajador global en el mundo del fútbol y Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander y director generla de comunicación, marketing corporativo y estudios de Banco Santander, atendieron a los más de 50 medios acreditados.

Cendoya aseguró que “desde el Banco Santander tenemos una gran ilusión ya que tras esta tragedia humana con tantas víctimas y personas afectadas vamos superando. El Banco Santander está orgulloso de haber colaborado con el Hospital del IFEMA, equipos de protección y estando al lado de nuestros clientes y ahora hay que mirar hacia delante con Santander y la vuelta hacia la normalidad donde el fútbol juega un papel importante”.

El directivo del Banco Santander elogio a su embajador: "Ronaldo representa bien lo que es el Banco Santander y con este patrocinio queremos que se perciba la parte más humana, a veces parecemos muy lejanos".

Ronaldo Nazário por su parte explicó que “el fútbol tiene importancia muy grande en la vida social de las personas y cada vez con más seriedad. La respuesta perfecta es la vuelta del fútbol dentro de esta nueva normalidad. Los españoles se han portado muy bien, la gente que ha respetado el confinamiento y tiene gran importancia. La gente está deseando ver la Champions, hemos estado amenazados sin terminar la Champions y quedarnos sin un campeón. Tendrá emoción, los equipos no tendrán una segunda oportunidad y ganará el equipo que más arriesgue y será justo”.

Mbappé, el fichaje que haría

Preguntado por el jugador que más le recuerda a él y a quién ficharía para el si tuviera el presupuesto del Madrid, fue claro: “Ficharía a Mbappé que es quien más me recuerda a mí y mis tiempos de jugador”.

Pelé y Maradona por delante de Messi y Cristiano

Se le propuso hacer un ranking de Top5 entre Ronaldo, Messi, Pelé, Maradona y Ronaldo Nazário y Ronnie se mojó: “Para mí en la clasificación de mejores de la historia en los cuatro nombres que propones serían “Pelé, Maradona, Messi y Cristiano, su Top4 en la historia del fútbol”.

El llega fuerte, pero lo normal es que el Barça pase a cuartos

Preguntado por los tres partidos entre italianos y españoles de Champions y Europa League se pronunció: “Todos van a ser partidos muy duros, el Napoli tras ganar la Coppa ante la saldrá muy fuerte, pero encontrará un sin su público pero con la calidad que tiene. No veo muy claro aunque lo normal es que el Barcelona pasara a cuartos. Respecto al Inter- será muy duro, el Inter tiene más posibilidades de salir ganador de la ronda y en cuanto a - no tengo claro quién puede salir victorioso”.

“Lautaro ya está en un gran equipo, el mercado será movido”

Sobre el futuro de Lautaro y su posible fichaje por el Barcelona: "Lautaro Martínez es un muy buen delantero y está en un gran equipo como el Inter, parece ser que el mercado será movido. Respecto a Mateus se ha adaptado bien con nosotros, seguro que tendrá minutos aunque volverá al Barcelona”. Preguntado si Lautaro está mejor en el Inter donde es titular o en el Barça donde podría alternar, afirmó que “no puedo decidir por Lautaro si irse o no del Inter al Barça ni sé que es lo mejor para él, pero le deseo suerte”.

Elogios para Arturo Vidal

Preguntado por el centrocampista chileno del Barça aseguró que “Arturo Vidal es un gran jugador que jugaría en cualquier equipo del mundo, no es titular absoluto en el Barça pero cuando entra es increíble”.

Haaland es un gran jugador, pero el Madrid tiene a Benzema

En cuanto al turno de preguntas para la prensa, Ronaldo fue preguntado por Haaland, al que Rivaldo le comparó con él y Ronnie respondió: “ Haaland es un gran jugador y bromeó con que el Valladolid no le puede fichar. Es todavía joven que ha hecho un año bastante bueno con muchos goles y veremos cómo lo termina. Seguro que los equipos grandes van a estar mirando. El tiene buenos jugadores con Benzema que cada domingo mete goles”.

¿Werner al ? Madrid y Barça no pueden fichar a todos

Respecto al fichaje reciente de Werner por el Chelsea y si Madrid y Barça lo han dejado escapar contestó que “no he visto a este jugador aunque veo mucho fútbol pero cuando pasa un presupuesto alto que a mi equipo no llega. No puedo opinar. El Real Madrid y el Barcelona no pueden fichar a todo el mundo”.

Suárez y Cavani

Preguntado por la terna de uruguayos afirmó que “la zurda de Recoba era maravillosa. Suárez y Cavani son grandes delanteros que siguen marcando goles. Suárez tiene buena pinta para las próximas temporadas. Respecto a Cavani estaremos atentos a donde va a ir”.

Vinicius, Rodrygo o Joao Félix

Preguntado por los jóvenes de LaLiga que vienen pisando fuerte respondió que “todos deben jugar y aportarán de cara al final de la temporada. Los brasileños como Vinicius, Rodrygo… tendrán un papel importante para en el futuro, deben seguir mostrando sus valores aunque no sean indiscutibles en el Madrid”.

Lisboa, sede de la Champions, nos ha dado una gran lección

En este sentido, Ronaldo afirmó que “ está muy preparado, dio una lección en el mundo sobre cómo afrontar la crisis del COVID y será una gran oportunidad de visitar este país como sede de la fase final de la Champions League”.

Capello y el vestuario del Madrid que olía a alcohol

Preguntado por lo que Capello dijo sobre el vestuario del Real Madrid desvelando que Van Nistelrooy se había quejado de que olía a alcohol afirmó que “no me negaba a bajar de peso, me negaba a pesarme y sí que lo bajaba cuando hacía falta. Hemos tenido pequeños problemas ambos y hemos arreglado todo. Queda la anécdota y Capello ha sido uno de los mejores entrenadores de la historia”.

Interesados en que vuelva el público pero lo más importante es la seguridad

Respecto a la vuelta del público a los estadios, Ronaldo se sinceró: “Nos gustaría que volviera el público a los estadios, pero lo más importante es la seguridad . No creo que el aforo reducido nos mete un problema, cómo elegir entre los 20.000 abonados quién va al estadio”.

Alexis si no triunfa en el Inter… que se venga al Valladolid

Sobre el chileno del Inter afirmó que “Alexis Sánchez ha triunfado donde ha ido y si no triunfa en el Inter, en el Valladolid le abrimos las puertas para que esté con nosotros”.

Unal, ¿otro año en el Valladolid?

Sobre el delantero cedido en el conjunto pucelano “Ojala podamos contar con Enes Unal un año más aunque es complicado, es un jugador muy importante para nosotros. Nos gustaría contar con él y haremos un gran esfuerzo para poder contar con él y sus goles”. Además, afirmó que “echaba de menos el sufrimiento de los partidos, el Valladolid ha sumado cuatro de los seis puntos y no está nada mal. Masip paro un penalti a Aspas y el dominó de principio a fin”.