Ronaldinho: "Pedri puede marcar una época"

Ronaldinho Gaúcho ha sido uno de los mayores talentos del fútbol en el Siglo XXI y una voz autorizada para analizar todo lo que ocurre en el Barcelona. Precisamente de la actualidad blaugrana ha pasado revista en una entrevista en "Radio Marca" en la que también se ha referido al futuro de los dos próximos cracks del futuro: Kylian Mbappe y Erling Haaland.

El Barça y Xavi: "Se parece un poco este Barça al de mi época. Ojalá que puedan hacer lo mismo que nosotros. Contentísimo por Xavi y por todo lo que está haciendo. Espero que dé muchas alegrías a la afición del Barça".

La renovación de Dembélé: "En mi opinión es el mejor club, lo más grande del mundo, muy pocos tienen la oportunidad de jugar en un club como el Barcelona. No sólo para Dembélé, el Barça es de los mejores sitios para jugar".

Jugadores con magia: "Me gusta ver a Leo, Neymar y Mbappé. Siempre que están jugando me dan ganas de mirar el partido".

El futuro de Mbappe: "Yo quiero que él sea feliz, no importa dónde. Juega en uno de los clubes más grandes y lo que importa es que sea feliz. Es una gran persona".

No ve a Mbappe parecido a Ronaldo: "Mbappé no me recuerda a Ronaldo Nazario. Creo que no. Para mí no se parecen".

La salida de Messi: "Para mí fue una sorpresa cuando salió del Barça, pero es un gran amigo y lo importante es que esté feliz y bien".

Pedri: "Ojalá marque una nueva era. Tiene mucha calidad, lo está demostrando y espero que pueda marcar una época".

Raphinha y el Barça: "Me gustaría mucho que viniera, tiene mucha calidad, encajaría muy bien en el fútbol español por sus características de juego".

Haaland: "Difícil decir qué haría. Cada uno tiene sus sueños, yo he tenido la felicidad de realizar los míos, que era jugar en el Barcelona y en grandes equipos. No sé qué piensa él. LaLiga y el Barça son dos cosas que a todos los jugadores les gustaría pasar un día".