Ronaldinho, ¿al Gimnasia de Maradona?

Un fuerte rumor sacudió a La Plata: el brasileño, todavía detenido en Paraguay, tendría intenciones de volver al fútbol y de la mano de Diego.

En medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, y con la pelota frenada en desde marzo, en La Plata cayó una verdadera bomba relacionada al mercado de pases del de Diego Armando Maradona.

La información publicada por el medio platense El Día indica que nada más y nada menos que Ronaldinho, que se retiró oficialmente en el 2018 -aunque su último equipo fue Fluminense en el 2015-, tiene intención de regresar al fútbol profesional y que su gran deseo es que lo dirija el Diez.

Pese a que Dinho se encuentra detenido hace más de tres meses en (ahora cumpliendo prisión domiciliaria en un hotel) por ingresar al país junto a su hermano con pasaportes falsos y que todavía no hay indicios de cuándo será liberado, desde el entorno del brasileño no habrían descartado la posibilidad de que el exfutbolista de 40 años llegue al fútbol argentino.

A día de hoy, lo cierto es que, más allá del cariño y la admiración mutua que se tienen Diego y Dinho (incluso el Diez le dedicó en marzo unas palabras en su Instagram), no existió ningún tipo de contacto ni gestión oficial desde el club. No obstante, en el Bosque no son pocos los que ya se empiezan a ilusionar con tener a otro campeón del mundo en sus filas.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Ronaldinho es vinculado al Lobo: en las elecciones del 2016, la lista que postulaba a Mariano Cowen como presidente, a través del empresario Guillermo Marín, había hecho campaña con la promesa de ponerle la camiseta de GELP al ex-Barcelona.