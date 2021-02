Ronald Koeman: "¿Messi? Tengo esperanza en que siga en el Barcelona, pero no estoy seguro"

En una entrevista a "The Athletic", recuerda: "Le dije a Leo: 'Estoy muy feliz si te quedas. Si no, es tu decisión y lo debes manejar con el club"

El preparador del FC Barcelona concedió una entrevista a 'The Athletic' en la que se refirió a la situación de Leo Messi. Y también, por supuesto, a su vivencia personal en el banquillo azulgrana. En ese contexto, el técnico neerlandés desvela una charla que ambos tuvieron en casa del argentino, para conseguir que Messi se quedara a sus órdenes y no abandonase el club azulgrana el pasado septiembre..

Koeman se refiere así al momento en el que Messi pidió salir del Barcelona: "Fue un momento díficl porque sigue siendo el mejor pero estaba enfadado por ciertas situaciones en el club y no estaba contento en un equipo que perdía 8-2 en cuartos de final contra el Bayern. Claro que estaba cabreado y quería marcharse. Cuando yo llegué los primero que le dije al club es que no era mi problema, que era entre Messi y el club y que ellos tenían que resolverlo" asegura Koeman, que después añade "el club me dijo "no vamos a traspasarle. Tiene que quedarse". Fue difícil para Leo pero finalmente aceptó".

El entrenador del Barça reconoce en 'The Athletic' que mantuvo una charla larga con el propio Messi en su casa, antes de empezar la temporada: "Hablé con él en su casa antes de empezar la temporada para hablar de los planes que tenía con él y estaba realmente entusiasmado. Sabía que tenía problemas con el club pero yo estaba al margen".

"Le dije a Leo: 'Estoy muy feliz si te quedas. Si no, es tu decisión y es lo que tienes que manejar con el club"

Y en esa charla con Messi, Koeman recuerdo que vino a decirle más o menos esto: "Estaré realmente feliz si te quedas. Si no te quedas, es tu decisión y tendrás que manejarte tu con el club. Si te quedas, serás parte del equipo y esta va a ser tu posición para que puedas dar lo mejor de ti mismo" le dije a Leo", asegura. "Poco a poco, ha aceptado la situación y mira como está jugando las últimas semanas. Está involucrado con el club y con el equipo, pero nadie sabe que pasará en el futuro".insiste Koeman.

Sin embargo, Koeman no tiene del todo clara la continuidad del argentino: "No estoy seguro, pero tengo esperanzas, porque sigue siendo un gran jugador y sigue ganando partidos para el equipo", dijo.

"Era mi última oportunidad de entrenar al Barça"

Por último Koeman reconoce que el Barça le llamó hace un año, pero que no era el momento para dejar la selección holandesa: "El Barcelona me llamó hace un año en entero y les dije que no, que me quedaba en la selección porque aún teníamos la Euro. Después de esto, y con la Covid complicando todo y as dudas sobre si habría Eurocopa pensé que no podía esperar más, era mi última oportunidad para entrenar al Barcelona. Todos los jugadores lo entendieron y me dijeron que tenía que ir"