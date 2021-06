Ronald Koeman: "Me alegro de que Laporta me haya dado su apoyo"

El técnico azulgrana reaccionó en sus redes sociales a la noticia sobre su continuidad en el Barcelona.

Ronald Koeman ha reaccionado a su continuidad. El todavía técnico del FC Barcelona ha mandado un mensaje a través de sus redes sociales, en las cuales ha expresado su "alivio" por mantenerse una temporada más en el club azulgrana.

Hay que recordar que este jueves, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, tras un período de reflexión, anunciaba la continuidad del técnico holandés, muy discutido en los últimos tiempos, especialmente tras el último tramo de la temporada, cuando el cuadro azulgrana se quedó sin competir por La Liga.

El mensaje de Koeman reaccionando a su continuidad

"Me alivia decir que mis jugadores y mi staff pueden concentrarse ahora por completo en la nueva temporada. Las últimas semanas han sido intensas, pero me alegro de que el Presidente Joan Laporta me haya dado su apoyo y se haya reestablecido la calma. El objetivo de todos en el club es el mismo: ¡construir un Barça ganador y lograr éxitos".