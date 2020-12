Ronald Koeman lo tiene claro: "Se busca a Messi como culpable pero Leo no comete los errores en defensa"

El técnico del Barcelona constata que los "errores individuales" que costaron puntos no fueron del rosarino, que sigue siendo parte de la solución.

La memoria es efímera y, en ocasiones, excesivamente olvidadiza. De otra manera no puede entenderse que Leo Messi esté siendo el blanco de las críticas tras la derrota del a domicilio del . No fue el partido más afortunado del rosarino, en efecto, pero ni uno solo de los que le acompañaron en el Ramón De Carranza hizo más méritos que él por lo que es tan injusto señalarle por la derrota en Cádiz como inaudito haber olvidado que Messi ha ganado -y resultado decisivo- en 1 de cada 3 títulos que el Barcelona ha ganado en toda su historia.

Hasta Ronald Koeman estalló ante las feroces críticas a Messi dos días después de perder ante el cuadro amarillo. "En nuestro ataque muchas jugadas salen del pie de Messi" tuvo que recordar el holandés, como si para muchos el rosarino hubiera dejado de ser parte de la solución como ha sido durante más de tres lustros para convertirse en una especie de perro del hortelano que ni come ni deja comer, según le reprocha el sector más resultadista -desmemoriado y desagradecido, cabría añadir- de la afición barcelonista.

El técnico azulgrana tiene claro que "se busca a Messi como el principal culpable porque es el mejor del mundo". Sucede, no obstante, que "Leo no comete errores defensivos" y aun siendo evidente que en un equipo ganan y pierden todos, también lo es que en el 2 a 1 del Cádiz tuvo más bien poca responsabilidad pues los fallos individuales no fueron precisamente suyos. Koeman lo sabe y señala que "nos han marcado goles que no podemos encajar".

Messi, de hecho, no aparece en la foto de ninguno de los muchos regalos que el Barcelona le ha hecho a sus rivales pero es más fácil afirmar que cobra demasiado, que no vale lo que cuesta, y después preguntarse por qué los cracks siempre salen mal del club, que realizar un análisis más completo. Esos mismos fueron los que se rasgaron las vestiduras cuando pidió salir en verano porque sentía que ya no podía darle más al club y ahora le critican después de haberle retenido en contra de su voluntad. Messi acabó con las urgencias históricas pero no con la ingratitud de unos cuantos.