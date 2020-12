Ronald Koeman estalla: "No cumplimos con lo que habíamos dicho, no se pueden encajar goles así"

El holandés se mostró muy crítico con sus jugadores después de la derrota del Barcelona en Cádiz.

Ronald Koeman se mostró muy crítico con sus jugadores después de perder por 2-1 en el Ramón De Carranza a manos del . El holandés incluso señaló a sus jugadores en declaraciones a Movistar Plus.

Los jugadores no cumplieron

"Siempre se puede jugar mejor, en el primer tiempo no cumplimos lo que habíamos dicho antes de empezar, bajamos demasiado a recibir balones, fue un partido más en el que el contrario se pone por delante y así es más complicado, en la segunda parte estuvimos mejor con los cambios posicionales, no tengo explicación cómo recibimos el segundo gol".

El segundo gol

"El segundo gol es un saque nuestro que finalmente entra, no se puede encajar un gol así y llevamos bastantes y este me duele más porque era un partido complicado en el que nos costó empatar, nos falta agresividad defendiendo y en los duelos uno contra uno".

Posteriormente el holandés compareció en rueda de prensa.

Explicaciones

"Es difícil de explicar algunos goles encajados, puede ser por falta de concentración, hoy nos faltó agresividad sin balón".

¿Adiós a ?

"Es un paso de gigante hacia atrás en nuestras posibilidades de luchar por el título, estoy muy decepcionado por el final pero hay que aceptarlo y seguir, la distancia de 12 puntos con un equipo tan fuerte como el Atlético es muchísima, si no mejoramos nuestra actitud y nuestros altibajos fuera de casa, no podemos decir mucho más".

Derrota de los jugadores

"No, perdemos y ganamos los partidos juntos, el entrenador tiene mucha importancia en el resultado final y no se les puede criticar, no estuvimos suficientemente bien para ganar, hay que reconocerlo y aceptarlo".

Dest

"Le cambié para tener un atacante más, Dest en su banda puede atacar peligro pero dejamos entrar a Trincao para tener más energía y frescura en esta banda".

Soluciones

"Tenemos altibajos en nuestra actitud, en principio es buena pero hay momentos sin balón o cómo entras en una jugada, si entras fuerte o dejando espacio, fallamos bastante sin balón y es algo de todo el equipo".

Correcciones

"Hay que analizar los partidos para ver qué podemos mejorar, en todos los partidos generamos bastantes oportunidades, también hoy las tuvimos pero su portero estuvo fenomenal, fuera de casa se nos ponen demasiadas veces por delante y no encontramos los espacios, encajamos goles que no he encajado en otros equipos que he entrenado".