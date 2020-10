Ronald Araújo se gana el sitio en el Barcelona: "Tiene mucho futuro"

El Barcelona negocia con el City para incorporar al central catalán mientras el uruguayo brilla ante el Sevilla.

El no pasó del empate ante un bravo pero celebra el buen rendimiento de Ronald Araújo en el eje de la zaga. El central uruguayo, de veintiún años, formó junto a Gerard Piqué en ausencia del sancionado Clément Lenglet y rayó a buen nivel ante a uno de los equipos de moda del fútbol español, al que prácticamente secó para que marcara un solo gol y el club azulgrana pudiera sumar un valiosísimo empate que mantiene la imbatibilidad del equipo. Sus números no los logra cualquiera.

Minutos 90 Pérdidas 7 Recuperaciones 4 Duelos ganados 71% Toques 71 Pases 66 Precisión de pase 89% Faltas cometidas 0 Faltas recibidas 2

"Hizo un muy buen partido, tiene confianza y físicamente es fuerte" celebró el entrenador, Ronald Koeman, al final del choque. Antes había lamentado la falta de efectivos de garantías en el central, donde sólo cuenta con los mencionados Piqué y Lenglet, que ayer no podía jugar. "Sólo tenemos a Lenglet, Piqué y Araújo" deslizó recientemente el holandés, buena prueba de que confía en el joven central, todavía con ficha del B pero en dinámica de trabajo de primer equipo desde el principio de la temporada.

Araújo, por delante de Umtiti, Todibo... ¿y Eric?

Naturalmente le falta mucho por mejorar pero "estamos trabajando bien con él a la hora de construir desde atrás" reveló Koeman para confirmar que "a pesar de su juventud tiene mucho futuro e hizo un gran partido" frente a Lucas Ocampos y compañía. Si acaso, pudo marcar un autogol pero finalmente su rechace dio en el larguero y no hubo que lamentar nada en este aspecto.

El uruguayo, pues, le ha ganado la partida a defensas como Samuel Umtiti y Jean-Clair Todibo. Ninguno de los dos cuenta para Koeman a pesar de que el primero tiene muchos números de quedarse ante la falta de propuestas de interés para el jugador, con sueldo de crack mundial. La de central es una posición sensible de reforzar en el último día del mercado pues el club se mantiene a la espera de poder incorporar a Eric Garcia del pero la urgencia hoy ya es menos que ayer gracias al buen rendimiento ofrecido por Araújo.

Los dos defensas franceses están en la rampa de salida aunque sólo Todibo da muestras de una salida inminente mientras el Barcelona ya tiene claro que reforzar el delantero centro quizá sea más importante que el central. "Una posición no es más importante que la otra" valoraba Koeman antes de visitar al y de comprobar, ya ante el Sevilla, el nivel real de Araújo. Hoy, último día de mercado, el Barcelona no pierde de vista al central catalán del City pero el gran objetivo no es otro que el delantero y eso se debe, en parte, a la magnífica progresión exhibida por el uruguayo.

Esta semana debuta como internacional uruguayo

"Estoy muy contento para la oportunidad, trabajo muy duro para tenerla" concluyó el jugador ante las cámaras de BarçaTV+. El uruguayo sabe que esta temporada contará con más oportunidades que en la pasada, cuando participó en seis partidos de , aunque sólo fue titular en dos. Este año ha formado parte de la convocatoria en los tres partidos disputados, gozó de cuarenta y cinco minutos en Balaídos tras la expulsión de Lenglet y volvió a sustituirle, ya jugando todo el partido, frente al Sevilla.

Tan buen rendimiento le ha abierto las puertas de la selección uruguaya, que cuenta con algunos de los mejores defensas del planeta, y con la que aspira a debutar ante o . "Estoy contento por ir con la absoluta, es un orgullo representar a mi país" se limitó a valorar un Araújo que hace gala de paciencia y humildad. Quiere ir paso a paso porque sabe, él el primero, que su carrera en azulgrana puede ser larga. Eso lo sabe Koeman y todo el barcelonismo.