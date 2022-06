Romeu: "No pasamos por el embudo de Tebas, hemos dicho basta"

El vicepresidente del Barcelona atiza al presidente de LaLiga y reconoce que, sin grandes ventas de activos, el club azulgrana no puede fichar

El Barcelona necesita ingresar centenares de millones urgentemente y rebajar la masa salarial del primer equipo de fútbol masculino para poder, en primer lugar, cerrar el ejercicio económico 2021-22 con números positivos y, en segunda instancia, inscribir a nuevos jugadores y construir un equipo competitivo para la próxima temporada. A día de hoy, el Barça no puede fichar a menos de que consiga vender varios activos del club y logre recortar salarios para que LaLiga le aumente el Fair Play Financiero y le permita inscribir a los fichajes. Eduard Romeu, vicepresidente económico de la entidad azulgrana, analizó en una entrevista en "RAC1" las posibilidades del Barcelona para conseguir liquidez para salir a flote. Atizó a Javier Tebas, negó que haya que vender por obligación a Frenkie de Jong y habló de una posible rebaja salarial y de la imposibilidad de fichar, a día de hoy, a Robert Lewandowski. Estas son sus principales reflexiones:

Acuerdo CVC-LaLiga: "Visto desde un club modesto es un acuerdo correcto. Desde el punto de vista de un club que tiene potencialidad internacional no es una buena operación. Es un café para todos. Desde el apartado económico, este acuerdo en particular comporta una serie de requisitos que no podemos aceptar, como ceder estos derechos a 50 años. Es un mal negocio para el Barça. La palabra interventor podría ser adecuada cuando te dicen qué puedes hacer y qué no con tu club. Por eso hemos dicho no. Solo nos falta volver a pasar por el embudo de Tebas, hemos dicho basta. Él es corresponsable y miraba hacia otro lado."

Peso de la Superliga en el acuerdo CVC-LaLiga: "Es un factor adicional. En el acuerdo no se habla literalmente de la Superliga, habla de otras competiciones. Si lo haces y te vas a otras competiciones y se acredita que esto es un quebrante de LaLiga tendrías que indemnizar a los clubes. Es una situación compleja".

Dónde va la Superliga: "Ya veremos. Tenemos unas demandas que las ganaremos. Tendremos que negociar con la UEFA, todo son etapas".

Presiones de Florentino Pérez: "No, no las ha habido. Que estemos alineados en cuestiones concretas, porque tenemos más representatividad, sí. Pero tenemos modelos radicalmente diferentes".

Venta de derechos de tv con otros fondos: "Con el mismo CVC tenemos una oferta paralela donde nos ingresan la cantidad equivalente en la mitad de plazo, en 25 años. No sé si llegaremos a 270 millones. CVC tiene un conflicto de interés porque está con LaLiga, por eso quiere que firmes primero el 10% con LaLiga antes de firmar lo otro. Pero podemos ir con otros fondos de inversión. Bank of America vendría a ser un Goldman Sachs. Estamos negociando con varios fondos. Fuimos capaces de levantar 595 millones a un coste de 1,98% viniendo de operaciones al 7%. LaLiga nos pide pagar un 10% de intereses. No nos hace ninguna ilusión vender derechos ni patrimonio, pero alguna medida tenemos que tomar".

Límite salarial LaLiga: "Ésta es la gran discusión. Esto implica una decisión arbitraria de LaLiga. Si yo llevo una operación equivalente con otro fondo, ¿usted por qué me obliga a hacer lo que es peor para mí? Hay una espada de Damocles encima".

Amenaza de Javier Tebas sobre el límite salarial: "La palabra la ha dicho usted, pero es obvio. Si firmas tienes esto, si no lo firmas, no lo tendrás. El problema es cuando uno es juez y parte. Hemos sido capaces de luchar contra esto en la campaña de invierno".

Venta del 49,9% de BLM: "Partimos del momento cero, cuando se nos entregan las carpetas. Hay un interés para de 200 millones por el pack BLM, Barça Studios y dos activos más. En ese momento no podíamos ni pagar las nóminas y teníamos financieros que reclamaban devolver 200 millones. Nos sentamos y hicimos una valoración real. Pusimos los números reales sobre la mesa. BLM nos aporta dinero. Barça Studios nos genera pérdidas, no nos da nada. Nos decían que esto valía unos 100 millones, pero vimos que nos habíamos quedado cortos. Pero cuando los inversores huelen problemas se quieren beneficiar. Nos toca comprar tiempo. Por eso pedimos al socio que habilite estas palancas, elegiremos la mejor palanca y daremos tranquilidad para que los números salgan positivos. Ahora mismo, la oferta que tenemos no nos gusta".

Dinero que el club necesita: "No es un problema de liquidez. Yo quiero 700 millones de beneficio, pero esto es muy difícil. Y no queremos utilizar palancas que no hagan falta. Pensemos que la masa salarial de 560 millones de euros. En comparación, el Bayern son 300 millones. Casi la doblamos. Nuestro principal rival en LaLiga está en unos 400 millones, nos gustaría estar en esos números".

Los socios sabrán detalles: "Si digo esto estoy muerto. Estaría revelando mis cartas. Los socios no sabrán el nombre de las compañías, porque estamos buscando competencia. Las condiciones básicas sí las tendrá. Pero el socio compromisario tendrá que entender que debemos poner en competencia los activos para recibir ofertas. Nos tienen que hacer confianza".

Rebaja de salarios de jugadores: "El café para todos no se aplicará en nuestra casa. Las negociaciones serán individuales. Los más costosos serán los que se negociarán antes".

Ventas de jugadores: "No tenemos presupuestado ni un euro por venta de jugadores. Será un tema técnico. En el caso de Frenkie de Jong, una cosa es que obtengas dinero y la otra es que te sirva para otros parámetros. Hay quién se queja de los 160 millones de la depreciación de jugadores. Pues con Coutinho nos quedamos cortos en 17 millones de euros. Quién no lo viera es ciego. Y quién insista en que hemos hinchado los números pensaré que es mala fe".

Salida de Piqué, Busquets y Jordi Alba: "Es decisión de los jugadores. Ellos no han cometido ningún pecado, no han engañado a nadie, se les ha firmado unos acuerdos. Otra cosa es que negociaremos con intensidad".

Renovación de Gavi: "No me consta que haya ningún problema. Creo que renovará".

Fichajes: "Podemos inscribir con la norma del 1/3. Por cada 3 de salida, 1 de entrada. Si somos capaces de sacar tres veces más de lo que cuesta Lewandowski, lo podremos fichar. Pero hay que hacer trabajo. Ahora mismo, por normativa, no es posible".

Situación dramática: "Tenemos que venir llorados de casa y no hablar más de la herencia, que es terrible. La masa salarial es la clave en estos momentos. En los recortes siempre acabas tocando hueso, no puedes hacer mucho más. Hay que incrementar ingresos. Yo pedí dos años de paciencia y cinco años para enderezar el equilibrio patrimonial. El Madrid nos lleva una ventaja. Ha tenido la suerte de aprovechar Covid para hacer la construcción de un estadio y no tener que irse. Si hubiésemos hecho los derechos en 2019 se hubiese construido el Espai Barça, con lo cuál no nos pasaríamos tres temporadas perjudicados. Dentro de nuestra primera legislatura lo enderezaremos".