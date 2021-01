Roma vs. Inter: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

El Nerazzurri viaja hasta la capital por la gloria necesaria para seguir peleando por el Calcio.

El visita en el Olímpico a la con la intención de volver al triunfo luego de pinchar a mitad de semana en Genova contra la Sampdoria en un duelo donde Antonio Conte extrañó a Romelu Lukaku de arranque y no le cumplió frente al arco la dupla Alexis-Lautaro. La Loba es tercera de la Serie A, con 33, tres menos que los interistas y cuatro menos que Milan, que juega 24 horas antes contra el Toro y que no quieren dar más ventajas tras caer frente a . Arturo Vidal podría volver a irrumpir en el once.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Roma - Inter FECHA Domingo 10 de enero ESTADIO Olímpico HORARIO 8:30 de y de , 5:30 de , 6:30 de y 12:30 de

¿CÓMO LLEGAN?

Roma (3-4-3): Pau López; Mancini, Smalling, Ibáñez; Karsdorp, Gonzalo Villar, Cristante, Bruno Peres; Carles Pérez, Borja Mayoral y Mhkitaryan.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Achraf Hakimi, Barellà, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martínez.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV Y STREAMING

El partido a jugarse este domingo 10 de enero, a las 8:30 de Chile y de Argentina, 5:30 de México, 6:30 de Colombia y 12:30 de España, irá por ESPN para toda Sudamérica. Por streaming se podrá seguir a través de la app de ESPN Play y DirecTV GO.

