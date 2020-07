Rolando Morales: “Preferí quedarme bajo las sombras”

El portero salvadoreño, mundialista en Turquía 2013, contó que sucedió con su carrera profesional.



Rolando Morales era un portero que tenía mucho futuro, pero sus actuaciones en equipos de la Primera División no fueron tan convincentes y fue relegado con el paso de los torneos.



Tuvo una etapa de “Youtuber”, pero esta la ha dejado temporalmente, para enfocarse nuevamente en el fútbol, donde actualmente juega para el Atlético Marte, que regresa a la Primera División para el torneo Apertura 2020.



En conversación con el programa “Los Provocadores”, el portero explicó: “Preferí quedarme bajo las sombras, jugar como portero es más difícil, el jugador de cancha puede entrar, el portero no”. Y agregó: “Luego me estabilizo laboralmente y ya tengo dos años en Atlético Marte, aunque muchos no sepan dónde estaba jugando”.