De la roja a Zambrano a la solvencia de Paulo Díaz: ¿cómo les fue a los convocados del fútbol argentino en sus selecciones?

El defensor de Boca se fue expulsado y al de River lo piden como reemplazante de Martínez Quarta. Además, la lesión de Arias y los goles de Romero.

La Liga Profesional de Fútbol de Argentina no solo no comenzó, sino que todavía no existe acuerdo para fijar una fecha de inicio. Por eso, solo los cinco equipos que forman parte de la ya arrancaron su actividad de forma oficial, mientras el resto apenas jugó un amistoso, pero aún así sus futbolistas formaron parte de distintas convocatorias de cara a las primeras dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, además de la que realizó Lionel Scaloni para la Albiceleste.

Lógicamente, Boca y River fueron los más solicitados, pero también Racing y aportaron sus granitos de arena para las dos primeras fechas. De los 12 futbolistas que cedieron los clubes, ocho vieron minutos y más de uno fue protagonista.

COLOMBIA

Frank Fabra fue el único convocado de Quiroz que sumó minutos entre los dos partidos de la Selección colombiana: entró a los 59' del segundo tiempo ante en reemplazo de Muriel, quien había convertido dos tantos. Jorman Campuzano, por su parte, no pudo ganarle el puesto a Wilmar Barrios en el centro del campo y ni siquiera entró como suplente en ninguno de los dos encuentros.

Más equipos

Tanto Rafael Santos Borré como Jorge Carrascal -lesionado- se quedaron afuera de la nómina para estas dos primeras fechas.

CHILE

A se le escaparon cuatro puntos en estas dos primeras fechas ante y . La Roja podría haberse llevado un empate del Centenario, pero Suárez convirtió sobre el final el 2-1, mientras que lo que parecía victoria en el Estadio Nacional terminó en un 2-2 por culpa de Falcao, también en tiempo cumplido. Sin embargo, Paulo Díaz fue elogiado por los hinchas de River luego de sus dos encuentros, en los que completó los 90 minutos, y lo piden como el reemplazante de Martínez Quarta. Un detalle: ante la Celeste jugó de lateral por derecha.

La mala noticia la dio Gabriel Arias, quien fue titular en Montevideo, pero un desgarro lo marginó del choque con los Cafeteros y casi con seguridad se perderá el último partido del Grupo F ante Estudiantes de Mérida en el que Racing se jugará la posibilidad de quedar puntero.

PARAGUAY

Luego de la polémica que protagonizaron los hermanos Romero en San Lorenzo, Eduardo Berizzo decidió convocarlos. Y aunque Óscar no disputó ningún partido, Ángel arrancó en el banco ante Perú y convirtió los dos goles en el empate por 2-2. Además, fue titular en el triunfo ante Venezuela en Mérida, encuentro del que también participó Robert Rojas: entró en el complemento en reemplazo de Almirón a falta de unos pocos minutos del final.

URUGUAY

Nicolás De La Cruz fue el único citado del fútbol argentino por el eterno Maestro Tabárez y Marcelo Gallardo se alegrará al saber que uno de sus titulares terminó en excelentes condiciones la doble fecha: fue titular en el triunfo ante Chile por 2-1 y suplente en la estrepitosa caída ante en Quito, aunque disputó solamente el complemento tras reemplazar a Nández en el entretiempo.

PERÚ

Carlos Zambrano y Lucas Abram conformaron la dupla central titular de Perú en los partidos ante y . Si bien el zaguero de Vélez tuvo una discreta actuación en ambos encuentros, el de Boca debió irse expulsado ante Paraguay por un increíble golpe sobre Miguel Almirón que Pitana, a pesar del VAR, solo amonestó. Ante el conjunto de Tite finalmente sí vio la roja por un codazo sobre Richarlison.

ECUADOR

Alexander Domínguez disputó los 180 minutos de los partidos ante y Uruguay y recibió tres goles, todos de penal: uno de Messi en La Bombonera para la derrota del conjunto de Alfaro por 1-0 y dos de Suárez en Quito en la victoria por 4-2.