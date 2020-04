Roger Rojas: "Me gustaría regresar a Alajuelense"

El delantero hondureño dijo que guarda buenos recuerdos de su paso por el equipo manudo y no descarta la posibilidad de volver algún día.

Roger Rojas dejó una muy buena impresión en su paso por Liga Deportiva Alajuelense, y podría regresar en el futuro. En una entrevista con Diario Diez, el delantero hondureño dijo que guarda buenos recuerdos del equipo manudo y no descarta volver algún día.

"Tenemos buenos recuerdos de Alajuelense. La afición quedó contenta con el trabajo que hice, siempre recibimos buenos mensajes de parte de ellos", declaró el atacante de 29 años, que hoy defiende los colores de Depotes Tolima en la liga colombiana.

Sobre la posibilidad de regresar a la Liga, expresó: ''Me gustaría, cuando me fui para Azerbaiyán dejamos las puertas abiertas. Tengo buena relación con el gerente, soy una persona que trata de dejar huella donde va. Si en Alajuela un día me requieren, esperamos que todo esté en orden para que se pueda regresar".

Por último, Rojas contó cómo atraviesa la cuarentena en territorio colombiano: "Donde vivimos tenemos área verde. Le he pedido a los vecinos permiso y ahora tengo como 60 metros correr. Paso ocupado, estoy recibiendo clases virtuales, me toca ayudar en los quehaceres. Me gusta estar activo, no solo estar sentado viendo tele, eso no me gusta".