Roger Martínez lanzó un mensaje contra el América por no aceptar la oferta del Genoa

El delantero colombiano aseguró que las Águilas no lo dejan irse a Europa, donde es buscado por el conjunto italiano.

Roger Martínez dio inicio a un nuevo desencuentro con el América. El delantero colombiano reveló que tiene una oferta formal del Genoa de , pero las Águilas no han respondido a la misma, situación que tiene desconcertado al todavía atacante azulcrema.

"Pienso que a cualquier futbolista si le preguntan si desea ir a Europa, todos te van a decir que sí. Es un sueño. Yo en América estoy agradecido y contento, es mentira eso que dicen que no quiero estar en el club", dijo Martínez en diálogo con Súper Deportivo.

🔥 ¡El 2019 fue norteño! 🔥@Rayados tuvo que esperar 9⃣ años para levantar otro 🏆 de Liga, confirmando a esta década como una dominada por los equipos del norte 💪💪 pic.twitter.com/zpCSxHloC3 — Goal (@goalmex) December 30, 2019

"Me da bronca que no haya una respuesta. Un día me dicen que me hablan pero luego no lo hacen. Yo soy un profesional, estoy concentrado en el club, siempre estuve a disposición. Y a mí me da bronca esta falta de comunicación", agregó el colombiano.

La propuesta inicial que habría hecho el sería de un préstamo con opción a compra. Por la cesión, los italianos estarían dispuestos a pagar unos 350 mil dólares, mientras que la compra sería por una cifra cercana a los 18 millones de dólares.

Vale destacar que, en caso de concretarse su salida a Europa, Martínez iniciaría su segunda etapa en el futbol del Viejo Continente. El colombiano ya estuvo en La Liga, donde disputó ocho partidos con el en la temporada 2017/18, antes de llegar al América.