Roger Martínez, del 'aislamiento' al protagonismo en el América

El colombiano se ha convertido en pieza clave del equipo de Miguel Herrera para el último torneo.

Aunque parecía haber quedado borrado de la alineación de Miguel Herrera, el ascenso de Roger Martínez fue corto pero importante para ganarse un lugar en el equipo titular del América.

Martínez Tobinson no había sido considerado por el Piojo Herrera en el pasado Clausura 2020, torneo en el que disputó las dos últimas jornadas hasta antes de la suspensión por la pandemia de coronavirus y hoy se ha afianzado de arranque.

El colombiano pasó una novela con el equipo de Coapa que incluso lo tuvo congelado de la entidad pues en principio argumentó que no habían atendido ofertas por sus servicios para una transferencia.

Incluso fue criticado en el pasado por diferentes incidentes como haberse hecho expulsar en las semifinales de la Leagues Cup, haber desaprovechado darle una victoria al América, discusiones en redes sociales y abandonar al club para atender asuntos personales en .

Sin embargo, el propio Martínez ofreció disculpas al club y los aficionados y de ahí vino una reivindicación que le significó el perdón de la institución para volverse inamovible.

“Si algunas personas, la afición o el club, malinterpretó las cosas, yo les pido disculpas. Porque no es mi intención para nada. Yo siempre he estado bien en el club, siempre me he sentido muy bien. ¿Quién no va a estar bien o contento en el club más grande de ?”, expresó en su momento a FOX Sports.

En este Guardianes 2020, con un América superlíder, Roger sumó 158 minutos en los pimeros dos encuentros como titular y apunta por la consolidación a lo largo del torneo en el que buscarán alcanzar el título que aún está en manos de Rayados de .