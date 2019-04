Rogelio Funes Mori no rechazaría a la Selección mexicana ni a Argentina

El atacante admitió que le seduce la idea de defender cualquiera de las dos camisetas.

Aunque sus posibilidades de defender a la Selección mexicana son mínimas, Rogelio Funes Mori no quita el dedo del renglón, confesando que le encantaría algún día jugar con el Tricolor, e igualmente anhela volver a representar a .

El atacante de Rayados tuvo una entrevista con ESPN Redes, manteniendo su sueño de ser seleccionado por alguna de las dos naciones. "A ni una de las dos les diría que no. A mí me preguntaron si me gustaría jugar en la Selección mexicana, obviamente yo contesté que sí porque la verdad que siempre me han tratado muy bien acá. Sería una linda oportunidad, pero bueno, tienen que pasar muchas cosas", señaló.

El atacante formado en vive una campaña de ensueño, firmando hasta el momento once tantos y siendo una de las piezas clave en el buen desempeño de . En los últimos meses ha sido elogiado y candidateado en múltiples ocasiones para jugar con .

Christian Giménez fue el último naturalizado de origen argentino que defendió la camiseta verde. Se sabe que Tata Martino tiene la puerta abierta para todos los jugadores, sin importar el territorio en el que hayan nacido.