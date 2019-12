Rodrygo y Renan Lodi, en el 'XI revelación' de la Champions League para la UEFA

Dani Olmo y Achraf también destacan en el equipo que elige el organismo continental (menores de 24 años y debutantes).

La UEFA ha publicado este lunes el once revelación de la actual temporada en la . ¿Qué criterios tomaron en cuenta? Los jugadores debían ser menores de 24 años y tuvieron que haber debutado en la competición en 2019 (o solo haber sumado con anterioridad una experiencia puntual). En ese sentido, destaca la presencia de dos jugadores que actúan en .

El está representado con el delantero brasileño Rodrygo Goes, que marcó un hat-trick frente al y ha logrado hacerse un lugar en el once de Zinedine Zidane pese a que solamente tiene 18 años. No tuvo la misma suerte, por ejemplo, el barcelonista Ansu Fati.

Pero Rodrygo no es el único jugador de LaLiga que aparece en este equipo armado por la UEFA. El otro es del y no es otro que Renan Lodi. El lateral brasileño, que llegó para reemplazar a Filipe Luis y Lucas Hernández, está respondiendo a la altura de las expectativas.

También destaca la inclusión de Achraf y de Dani Olmo. El canterano del Real Madrid está cedido en el y ha anotado un total de cuatro goles en la fase de grupos para los alemanes, en tanto que Olmo lo está haciendo muy bien con el Dinamo de Zagreb, a pesar de haber sido eliminados. Su buena tarea le valió su primera convocatoria a la Selección española.

En ese sentido, el equipo completo está compuesto de la siguiente manera: Alex Meret, del , está en la portería; los defensas son Achraf, Benjamin Pavard (Bayern), Dayot Upamecano (Leipzig), Lodi, Sander Berge ( ), Kai Havertz (Leverkusen), Olmo, Rodrygo, Lautaro Martínez (Inter) y Erling Braut Haaland (Salzburgo).

ASÍ JUSTIFICA EL ONCE LA UEFA

Portero

Alex Meret, 22 (Nápoles)

Meret se ha asentado en su primera temporada en la UEFA Champions League encajando solo cuatro goles en seis partidos.

Defensas

Achraf Hakimi, 21 (Dortmund)

El canterano del Real Madrid es una pieza clave en el dinámico sistema de Lucien Favre y, con cuatro goles en la fase de grupos, el marroquí es una amenaza constante en ataque..

Benjamin Pavard, 23 (Bayern de Múnich)

El campeón mundial es casi un desconocido, pero 2019/20 fue su primera experiencia en la competición de clubes más importante de Europa. Con Alphonso Davies también emergiendo, el futuro de la defensa del Bayern parece brillante.

Dayot Upamecano, 21 (Leipzig)

Upamecano, otro defensa francés que ha prosperado en , es dinámico en la zaga, pero es su comodidad con el balón es lo que ha despertado la admiración de muchos.

Renan Lodi, 21 (Atlético de Madrid)

La marcha de Filipe Luís y Lucas Hernández dejó un gran vacío en el lateral izquierdo del Atleti, pero el incansable lateral brasileño ha ayudado a llenar ese vacío en ambos extremos del campo.

Centrocampistas

Sander Berge, 21 (Genk)

El Genk tuvo una difícil fase de grupos, pero su imponente centrocampista noruego brilló con luz propia y su inteligencia y liderazgo. Según se dice, hay muchos clubes interesados en hacerse con sus servicios.

Kai Havertz, 20 (Leverkusen)

En su cuarta temporada en el fútbol profesional, el habilidoso Havertz está siendo calificado en Alemania como un Alleskönner (jugador que puede hacerlo todo). Este otoño aprendimos el motivo de ese apelativo.

Dani Olmo, 21 (Dínamo de Zagreb)

Un extremo que parece estar aprovechando la difícil decisión de abandonar el en busca de oportunidades en un primer equipo en 2014. Disfrutó de un debut con gol en la selección absoluta con en noviembre.

Delanteros

Rodrygo, 18 (Real Madrid)

Un jugador que tiene un poco de todo según Zinédine Zidane. El joven brasileño se presentó con un 'hat-trick' ante el Galatasaray.

Erling Braut Haaland, 19 (Salzburgo)

El delantero noruego completó un triplete en su primer encuentro en la UEFA Champions League (ante el Genk) para marcar en los primeros cinco encuentros de la fase de grupos. Acaba de fichar por el Borussia Dortmund.

Lautaro Martínez, 22 (Inter)

Cinco dianas en la fase de grupos no bastaron para que los italianos pasaran a octavos, pero el argentino demostró sin duda sus atributos: velocidad, potencia, trabajo, movilidad y olfato de gol.