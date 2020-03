Rodrygo y Oberdorf ganan el premio NxGn 2020 a los mejores jugadores jóvenes del mundo

Con ganadores anteriores como Jadon Sancho y Gianluigi Donnarumma, el ranking se elabora a partir del voto de periodistas de todas partes del mundo.

El extremo de Rodrygo y la mediocampista de SGS Essen Lena Oberdorf fueron elegidos como ganadores del premio NxGn 2020 de Goal, tras haber sido votados como los mayores talentos futbolísticos adolescentes del planeta.

Periodistas de las 43 ediciones de Goal en todo el mundo votaron entre los jóvenes maravilla que nacieron en o después del 1° de enero de 2001. La lista de ganadores anteriores del galardón masculino incluye nombres como los de Jadon Sancho, Justin Kluivert y Gianluigi Donnarumma, con Rodrygo esperando emular el suceso que tuvieron sus antecesores mientras continúa con el crecimiento de su talento.

Fichado desde Santos por 45 millones de euros en el verano de 2018, el brasileño finalmente se incorporó al Merengue a mediados de 2019 y ya dejó su huella en el equipo de Zinedine Zidane, en la que apenas es su primera temporada en : Rodrygo apenas necesitó 93 segundos para marcar su primer gol en la Casa Blanca y luego se convirtió en el futbolista más joven en anotar un hat-trick perfecto en la , en un duelo frente a en noviembre.

Más equipos

Su nivel lo llevó a ganarse su primera citación a la Selección absoluta de , con la que el juvenil a quien alguna vez catalogaron como 'el nuevo Neymar' debutó oficialmente en noviembre, en un clásico amistoso frente a . Hasta aquí, en la temporada 2019/20 lleva siete goles y dos asistencias en 18 partidos para el Madrid, que está en la búsqueda del título tanto a nivel local como continental.

"No tiene sentido ganar el premio y no estar a la altura en el campo de juego", le dijo Rodrygo a Goal al recibir su trofeo. "Este premio me motiva mucho y me da mucha confianza. Espero poder continuar esta temporada en muy buen nivel", agregó.

Rodrygo dejó en segundo puesto de la votación al delantero de Ansu Fati, quien a los 17 años causó todo un impacto en el Camp Nou en la actual temporada.

Fati se convirtió en el jugador más joven en anotar un gol en la Champions League con el tanto que anotó frente a Inter en diciembre para darle la victoria a su equipo y ya hay quienes aseguran que está llamado a ocupar el vacío que quedará en el equipo el día que Lionel Messi abandone el club blaugurana.

El podio del galardón masculino lo completa el atacante de Mason Greenwod, tras una campaña en la que su crecimiento se aceleró bajo el mando de Ole Gunnar Solskjaer. El juvenil, ya internacional con , se convirtió en el futbolista más joven en la historia del club en anotar un tanto en una competición europea el pasado septiembre y fue fundamental para que los Diablos Rojos se pusieran en carrera para volver a clasificarse a la Champions League en la próxima temporada.

Cuarto en la lista figura otro brasileño, Reinier, quien en enero se sumó a su compatriota Rodrygo en el Santiago Bernabéu luego de una aparición fulgurante en Flamengo que lo llevó a ganarse comparaciones con Kaká. Eduardo Camavirga, de , es el quinto: con 17 años, el mediocampista defensivo ya aparece en los radares de Real Madrid y Barcelona tras mostrar algunas actuaciones dominantes en la actual campaña de la .

La lista completa de 50 jugadores, que también incluye a figuras como Gabriel Martinelli, Takefusa Kubo, Giovanni Reyna, Billy Gilmour y Youssoufa Moukoko, puede repasarse aquí. (LINK)

Oberdord, en tanto, es la ganadora inaugural del premio femenino, tras un año en el que se convirtió en la futbolista más joven de la historia en jugar para la Selección absoluta de . A pesar de que en diciembre cumplió apenas 18 años, la mediocampista central se convirtió en una presencia habitual tanto en su club como en su país y está llamada a convertirse en una estrella mundial más temprano que tarde.

El artículo sigue a continuación

"Me siento muy orgullosa. Esto es una gran motivación para seguir adelante", le dijo Oberdorf a Goal tras recibir su trofeo NxGn.

La lista completa de mujeres, encabezada por la alemana, será publicada el miércoles 1° de abril.