Rodrygo Goes, hombre Champions

Rodrygo Goes está firmando su mejor temporada con el Real Madrid. El que no vea los partidos y solo siga estadísticas pensará que su año no es bueno debido a que no está viendo puerta con facilidad, pero su rendimiento es mucho mejor de lo que dicen esos números. No hay más que ver que, pese a que Benzema, Vinicius y Asensio están haciendo un gran año, Rodrygo sigue teniendo la confianza de Ancelotti y sigue jugando partidos y minutos decisivos.



Ahora en febrero regresa la Champions League y si hay un futbolista que está 'casado' con esa competición es Rodrygo. En la historia del fútbol ha habido jugadores a los que la competición europea les ha pesado o les ha venido grande. Ese no es el caso de Rodrygo, el cual ha aparecido en momentos importantes en la Liga de Campeones en estos tres años.



Pese a haber jugado muchos menos partidos que en LaLiga, el brasileño ha marcado siete goles y ha dado siete asistencias (dos y dos esta temporada) en la Champions. La comparación evidencia este hecho, pues en LaLiga ha marcado tres goles y ha repartido nueve asistencias en estas tres temporadas. De hecho, su único partido con más de un gol fue en la Champions: le hizo un hat-trick al Galatasaray en noviembre de 2019. Además, le ha marcado tres goles y ha dado una asistencia en los cuatro partidos disputados ante el Inter de Milan, siendo decisivo para que el Madrid se clasificase para octavos en ambas temporadas.



El año pasado, Zidane apenas contó con Rodrygo para las eliminatorias, situación que el futbolista carioca quiere evitar a toda costa. Hace pocas semanas fue entrevistado por TNT Sports Brasil y dejó clara su idea de cara al duelo con el PSG. "¿Ser decisivo en esta eliminatoria? Claro que me gustaría, quién sabe. Tengo un poco de suerte en esta competición y ojalá esa suerte me siga acompañando y pueda ayudar a que consigamos el título".



El Real Madrid está entre los favoritos al título pero sabe de sobra que para ganar la Champions hacen falta muchas cosas, y cualquier detalle puede ser relevante. Tener a un jugador de la calidad de Rodrygo con la confianza goleadora por las nubes en esta competición puede tener un gran impacto de cara a las eliminatorias. Si Ancelotti le da minutos, Rodrygo responderá.