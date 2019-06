Rodrigo Moreno no garantiza seguir en el Valencia y le "motiva" el interés del Barcelona

El delantero no esconde que podría cambiar de aires este verano y analiza el presunto interés blaugrana.

Rodrigo Moreno vive un momento dulce tras ganar la con el pero no esconde que podría dejar el club este verano tras pasar cinco años en Mestalla.

"El club es el que tiene también sus necesidades y todo depende de lo que vaya a pasar. No puedo garantizar si seguiré o no en el Valencia. Ya veremos que pasa. Ahora no estoy preocupado por eso, quiero disfrutar de todo lo que hemos logrado”, explicó en Radio Marca.

Marcelino ya explicó en una entrevista exclusiva a Goal, la situación del futbolista que aclara que la carta que publicó hace unos días no era una despedida: "Hice una carta de agradecimiento a todo el mundo, a todas las personas que han participado en mi trayectoria porque había llegado a una meta importante y quería mirar atrás para agradecerlo".

El delantero ha sonado para reforzar al , un interés que le motiva y le anima porque significa que está trabajando bien: "Son cosas que forman parte de nuestra profesión, es algo que alegra y motiva y es señal de que las cosas se están haciendo bien y estoy creciendo como futbolista. Al final es natural porque llega el verano y tenéis que hablar de los fichajes. Estoy haciendo bien las cosas y todos los años seguir creciendo y mejorando".