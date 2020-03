¿Por qué Rodolfo Pizarro y José Luis Higuera no se llevan bien?

El futbolista y el exdirectivo se dieron con todo en redes sociales, demostrando su mala relación.

Desde sus respectivas trincheras, Rodolfo Pizarro y José Luis Higuera son dos de los más polémicos en el balompié azteca. Ambos suelen expresarse sin filtros de frente y en redes sociales, coincidiendo de 2017 a 2018 en el Guadalajara.

Los últimos momentos de los dos en fueron tensos, pues la institución tuvo una fuerte división interna, ya que no recibieron en tiempo y forma premios a los que se había comprometido la directiva. Rodo era uno de los líderes del vestuario, chocando inminentemente con Higuera.

El coronavirus obligó a detener el futbol prácticamente en todo el mundo, teniendo entre sus temas más comentados una fuerte discusión protagonizada por los dos personajes a través de Twitter, diciéndose cosas que hicieron relucir su mala relación.

A continuación, en Goal te contamos el origen de la rivalidad entre Higuera y uno de los futbolistas más queridos por la afición Rojiblanca en los últimos años.

Según ha expresado en diversas ocasiones Pizarro, fue vendido a sin ser consultado sobre si deseaba el movimiento. "A mí no me preguntaron si yo me quería quedar en Chivas. Me vendieron a Monterrey sin avisarme. A mí Higuera, De Anda y Vergara me dijeron que no entraba en planes y nunca me dieron las gracias ni se despidieron de mí", aseguró.

NADIE SE GUARDÓ NADA

La discusión pública vino el sábado 28 de marzo, cuando José Luis Higuera señaló que Rodolfo Pizarro no era ídolo del Guadalajara. La respuesta por parte de Rodo no se hizo esperar, asegurando que el directivo es el más odiado del futbol mexicano.

Posteriormente, el exdirectivo no se quedó callado y le deseó a Rodolfo que pronto emigre a Europa, tal y como Érick Gutiérrez y Chucky Lozano sí hicieron. El hoy mediocampista de Inter Miami cerró diciendo que al directivo ya le había dado la atención que tanto buscaba.

Saludos Rodolfo. Ojala llegues algún día a Europa. https://t.co/hyJam77VVy — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) March 28, 2020

Aquí está la fama que querías, con esto puedes seguir trabajando para espn como unos 3-4 meses, si después quieres hacer algo más tienes mi número, abrazo. — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) March 28, 2020