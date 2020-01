Rodolfo Góchez analizó el grupo del Preolímpico

El técnico salvadoreño considera que tiene posibilidades ante los tres rivales.

El Salvador enfrentará a Canadá, Honduras y Haití en el torneo Preolímpico que se desarrollará entre marzo y abril de este año, para buscar uno de los dos boletos disponibles en la región para los de Tokio 2020.

“Nos tomó de sorpresa la verdad, me dieron los resultados del mismo, justo después de haber terminado el amistoso ante Perú y no le tomé mucha atención porque todavía tenía la adrenalina alta por el partido hecho y por el resultado, las emociones las tenía altas pero ya con cabeza fría puedo decir que no nos podemos quejar el estar en un grupo que a priori se puede pensar que es el más accesible”, dijo Rodolfo Góchez, encargado de la Sub 23 de El Salvador, al periódico el "Gráfico"

“La primeras fase de este Preolímpico lo tomamos con mucha seriedad para cada partido sabiendo que estamos a dos triunfos para clasificarnos y pasar al juego de muerte de semifinales para poder hacer realidad ese sueño olímpico que tenemos”, agregó el seleccionador, también extécnico del Santa Tecla.