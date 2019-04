Rodolfo Cota no extraña Chivas

Rodolfo Cota habló en la previa del encuentro entre Chivas y León.

Rodolfo Cota, cancerbero del León, aseguró no extrañar , equipo con el que disfrutó las mieles del éxito en , y Liga de Campeones de la CONCACAF hasta el Apertura 2018.

Durante su estancia en el Guadalajara, Cota Robles se volvió indiscutible en la portería de los dirigidos por Matías Almeyda, con un título de Liga MX y , y dos de Copa.

"No, desde que llegué al León la gente me ha tratado muy bien, no fue el mejor arranque del torneo cuando llegué (Apertura 2018), pero la gente siempre me hizo saber el cariño de llegar acá, a una institución tan importante como lo es León y la verdad que mi familia como yo estamos muy a gusto acá en la ciudad y con la gente de cómo nos ha tratado", dijo Cota a Record.

Con la Fiera, Rodolfo ha sido clave para que se mantengan en el liderato general, con una racha de doce partidos consecutivos con victoria.