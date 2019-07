Roddy Zambrano explicó sus polémicas decisiones en Brasil-Argentina

El árbitro ecuatoriano habló por primera vez luego de su criticado papel en el Superclásico sudamericano y explicó por qué no recurrió al VAR.

El árbitro Roddy Zambrano rompió el silencio luego de su cuestionada actuación en la victoria de Brasil sobre Argentina por las semifinales de la Copa América 2019.

El juez ecuatoriano habló por primera vez de las dos polémicas jugadas que parecieron claros penales para la Albiceleste, pero que, sin embargo, el VAR no revisó.

Respecto al codazo de Arthur sobre Nicolás Otamendi, Zambrano explicó: "No la vi, veo al jugador caído. Otamendi también entra a chocar, no es un codazo. El VAR la revisó y determinó que era 50 y 50, no me llamó para verla, no consideraron que fuera una jugada que daba para penal claro. Con el diario del lunes digo que me podrían haber llamado”.

¿Por qué no ven la cámara de atrás del arco?", explicó el árbitro, en declaraciones a radio Super K-800.

Por otra parte, se refirió a Lionel Messi, quien también habló sin filtro tras la actuación del árbitro. "Se dedica a jugar y nunca tuve problemas con él. La verdad es que me sorprendieron las declaraciones suyas luego del partido, pero cada uno tiene su opinión", concluyó.