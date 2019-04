¿Rodallega a Santa Fe? Esto respondió 'Hugol'

El delantero vallecaucano salió al paso de los rumores que lo vinculan con el León para el segundo semestre.

El nombre de Hugo Rodallega ha vuelto a sonar con fuerza en a causa de varios rumores que lo situaban en Independiente Santa Fe como el refuerzo estrella para el inicio de la era Camps.

En charla con Blu Radio, Hugol calmó las especulaciones y negó que el León hubiera realizado una oferta formal por él al Trabzonspor de . "Es falso que me hayan hecho una propuesta de Santa Fe. Simplemente, un directivo me escribió para saludarme y me preguntó por mi situación”, aclaró el delantero de 33 años.

No es la primera vez que Rodallega es vinculado con un equipo colombiano, de hecho su nombre se ha hecho frecuente en las últimas ventanas de fichajes, pues son varios equipos que sueñan con contar con un delantero de su jerarquía, pero su precio es bastante alto para el mercado cafetero.

Por su parte, el presidente cardenal, Andrés Carreño explicó que las contrataciones estarán sujetas a los intereses de Patricio Camps, quien entregará una lista con las salidas y los posibles refuerzos el próximo 10 de mayo.