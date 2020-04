Roberto Moreira: "Mi contrato finaliza en junio y no sé lo que puede pasar"

El delantero paraguayo está muy cómodo en Motagua y quiere extender su vínculo, pero todo es incertidumbre en tiempos de coronavirus.

Motagua es el líder del Torneo Clausura y tiene en Roberto Moreira un goleador infalible. El delantero paraguayo finaliza su vínculo con el club azul en junio y, aunque tiene intenciones de renovarlo, no sabe qué pasará después del receso obligado por la pandemia del coronavirus.

"Mi contrato finaliza en junio y uno no sabe lo que puede pasar porque si en junio no arranca el torneo, estoy sin contrato y uno sin continuidad y todos los equipos en este momento están con todas las contrataciones presentes. Hoy se me termina a mí, pero bueno, estoy tranquilo porque algo va a ocurrir", declaró el atacante de 32 años en diálogo con HRN.

Y agregó: "Motagua tiene asuntos para nosotros porque desde el día que llegué acá he trazado algunos objetivos que la verdad han sobrepasado eso saliendo bicampeón. Además estoy contento con mi familia y mis hijos en la escuela donde sus compañeros los han tratado bien y se han adaptado de una forma que no esperaba".

"Todo lo que representa Motagua, la gente me ha tratado bien, se han ganado algo dentro mi corazón que tendré de recuerdo siempre y que el fútbol me hondureño me ha dado algo muy lindo", concluyó Moreira, que está segundo en la tabla de goleadores del torneo detrás de Jamal Charles y con la misma cantidad que Jerry Bengtson.