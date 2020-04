Roberto Martínez: "Hazard está bien y volverá pronto"

El seleccionador español de Bélgica da buenas noticias en torno a la figura del Real Madrid.

Cuando Eden Hazard parecía encontrar su nivel en , una nueva lesión lo obligó a mantenerse fuera de los terrenos de juego por un tiempo. No obstante, Roberto Martínez, seleccionador de , se refirió al regreso del crack.

"Sé que se está recuperando bien. No está lejos de volver a andar y no hay complicaciones. Todo salió bien durante la operación, el temor que se tiene es que en las cuatro a cinco semanas posteriores haya complicaciones, y no las hubo", dijo el técnico español en diálogo con HLN.

Y añadió: " paró de forma momentánea, por lo que Eden tampoco se pierde ningún partido. Eso solo es positivo para él. Sabemos que volverá más fuerte. También tuvimos la suerte, por supuesto, de que su cirugía se llevara a cabo justo antes del brote".

Por último, Martínez cerró: "Eden es un jugador que se recupera pronto, está centrado en su recuperación y tengo la sensación positiva de que Eden volverá pronto".