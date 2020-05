Roberto Domínguez: “No hay una decisión final en cuanto a terminar el torneo”

El defensor salvadoreño juega en la Primera División de Bolivia.

es uno de los países que aún no define qué pasará con sus ligas profesionales de fútbol. En ese país juegan Érick Rivera, con el Aurora, y Roberto Domínguez en el Club Bolivar, el equipo más importante de la Primera División.



Sobre la posibilidad de que no se juege más en ese país, Domínguez contó al programa “Los Provocadores” que “no hay una decisión final en cuanto a terminar la temporada, igual con la , estamos en la posibilidad que se juegue en septiembre”.



El defensa está en su apartamento cumpliendo la cuarentena y contó que solo sale los días ya estipulados por el gobierno: “Acá en Bolivia se sale de 6:00 a.m. a 12:00 m.d., con base al número final del documento, durante los días de semana. Fin de semana no sale nadie acá”.