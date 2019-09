Robert Moreno: "Si Luis Enrique vuelve a entrenar, estaría encantado de dar un paso al lado"

El seleccionador nacional, Robert Moreno, dio su primera rueda de prensa como entrenador después de que se suspendiese la prevista el viernes

El seleccionador español, Robert Moreno, ha comparecido en rueda de prensa después de que se suspendiese la prevista para el pasado viernes, por el fallecimiento de la hija del anterior seleccionador. Luis Enrique. El actual técnico del combinado nacional se acordó de su amigo, y se centró en todos los temas de actualidad que rodean a de cara a los dos siguientes compromisos, de clasificación para la del año que viene, ante Rumanía e Islas Feroe.

Antes de comenzar, Moreno quiso dar las gracias "de parte de todo el staff" a la prensa por el tratamiento que se dio a la situación familiar de Luis Enrique. Dicho esto, ya comenzó la rueda de prensa del seleccionador nacional de vistas a los dos encuentros, uno fuera y otro en Gijón, ante Islas Feroe.

La primera pregunta trató sobre una cuestión de rabiosa actualidad. A pesar de que Diego Costa fue titular el pasado domingo ante el , no ha ido convocado con la selección, y ha sido comparado con Hazard que sí viaja con a pesar de no tener el alta médica. Robert Moreno fue claro en la respuesta.

"Me parece una falta de respeto hablar de un jugador que no está, entonces, creo que donde pasan más tiempo es en sus clubes. Si yo vengo y aclaro por qué no lo he traído, prefiero seguir con la norma que seguía Luis (no hablar de los no convocados) y que me parece respetuosa, que es centrarme en los que han venido"

Moreno también fue preguntado por el regreso de Paco Alcácer, una de las revelaciones de la con el . "Al final, los delanteros viven del gol. Paco es un jugador que ya vino con nosotros, que tiene unas condiciones que son de goleador, pero te aporta más cosas a nivel de juego. Si un delantero está en racha, vamos a intentar aprovechar los momentos de forma, ojalá que sean los de muchos delanteros, para tener el problema de a quién traer. Ahora mismo con la baja de Morata y con otras circunstancias, hemos creído que era el adecuado para venir. Estamos muy contentos de que esté con nosotros"

Uno de los temas que más flotaban en el ambiente era el del 'Mediacoach'. Tras la queja que Moreno elevó en varios medios de comunicación ya que no les permitía poder usarlo para esta temporada, el entrenador ha querido hablar del tema, pero dejando claro que es la "última vez" que se va a pronunciar sobre esto porque "se ha generado una polémica alrededor que no es la que pretendía". "Lo primero y principal es que soy el seleccionador y nada más. Mi responsabilidad es la selección absoluta. Quizás en las diferentes entrevistas se me ha podido notar enfadado. Ese programa, tanto en su versión de software como en la cámara táctica es muy importante, y sentía que algunas personas no lo sentían así. En el resto de situaciones no me voy a meter, es más, antes de decirlo hablé con el presidente de la RFEF para aclarar el asunto.

A mí lo que me preocupa es que la selección gane, y entiendo que para ganar tener esa herramienta nos hace más fuertes y porque creo que es una buena herramienta. Además, creo que estoy potenciando esta herramienta cuando digo esto, no solo en España, también a nivel internacional. Digo que es un buen producto que está gestionando LaLiga . La realidad es que solo hablaré del tema si se arregla. A partir de ahora, el MediaCoach está lesionado y su evolución marcará su vuelta. Es muy importante para nosotros y hasta aquí puedo leer".

DIFERENCIAS EN EL ESTILO DE JUEGO

Otro tema importante por el que fue preguntado es si ha habido conversaciones para el regreso de Luis Enrique al panorama de la selección. "Ahora mismo, hay una situación muy reciente que tenemos que respetar. Evidentemente, no creo que se piense en eso ahora, pero hay tres ruedas de prensa que no hubiera querido hacer: la de Malta, la de mi presentación y la de hoy. Si te digo que no me hubiera apetecido no hacer, es por que la situación que disfrutaba era la que teníamos antes, entonces a Luis le considero un amigo, y los amigos están por delante de todo proyecto que hay en la vida, porque antes se es persona. Si llegado el momento, decide que quiere volver a entrenar y nos llama, yo estoy encantado de dar un paso al lado y volver a trabajar con él".

Un aspecto fundamental también será cómo va a ser la Selección con Robert Moreno y qué diferencias habrá. "El estilo que nos gusta era parecido, vais a ver matices en algunas variantes, algún nombre habrá cambiado, pero vamos a intentar tener el balón, con sentido, no tenerlo por tenerlo, encontrando profundidad cuando sea necesario, sabiendo que para encontrar esa profundidad, hay que elaborar el momento previo, y hay que dar 10,15 o 3 pases. Me pongo nervioso cuando no tengo el balón, y vamos a intentar recuperarlo rápido. Nuestra obsesión va a ser convertir cualquier situación en una situación de tiro, los que juegan son ellos, no voy a dar muchos matices."

PACIENCIA CON ANSU FATI Y FABIÁN

Sobre Ansu Fati, dijo que no hay que tener "prisa con los jugadores". "Conociendo , entiendo que cuando un jugador como Ansu debuta y encima marca, todos quieren volver a encontrar a esos jugadores del pasado que nos han maravillado. Hay que tener paciencia, es muy joven, hay que poner los pies en el suelo, porque si ya una persona normal no está preparada para afrontar una situación de este tipo, imagina un chaval de 16 años. Hace nada era cadete, y ahora se ve jugando en el Camp Nou. Que queme sus etapas y estoy seguro de que Ernesto (Valverde) encontrará la mejor forma de acompañarlo y sino que vaya al filial o al juvenil, que no pasa nada".

Acerca de Fabián, una de las revelaciones y si está llamado a ser el líder del centro del campo de la selección, el técnico dijo que "poner esas etiquetas es meterle un peso al jugador que no le ayude y convertirme en esclavo de mis palabras si no ocurre". "Lo controlamos al llegar, le vimos en el , en Nápoles, y ha dado un paso adelante. Jugar en no es fácil, y jugar en un equipo como el Nápoles no lo hace cualquiera. Estamos encantados de que esté con nosotros, y los hechos van a hablar por mí. Lo único que digo es que estamos encantados de tener futbolistas de este nivel, con protagonismo".

APORTACIÓN DE SARABIA Y COMPETENCIA EN LA PORTERÍA

¿Qué es lo que puede llegar aportar Sarabia, uno de los debutantes? "Es un jugador que jugando en la posición que le hemos visto en el y en el , nos puede aportar mucho. Es un delantero con espíritu de interior, juega entre líneas pero también marca goles, y al final, hay que tener a 5 que marquen 15 y que sumen. Que aporten goles y juego es lo perfecto. Pablo lo hizo muy bien, ahora entra, incluso en banda izquierda, tiene polivalencia, es un jugador más que sumamos a la causa, es del perfil que queremos y vemos si tiene la suerte de debutar en estos dos partidos".

Tras el ataque, llega el tema de la portería. El seleccionador fue preguntado si ya tenía pensado el plan para el ocupante de esa zona para los dos próximos encuentros.

"Al final, la competencia es buena. Mi idea es que haya la misma. Creo que hay que hacerlo muy bien, tener buena actitud y cuando nos sentamos con Ochotorena y vemos en qué momento están, ya veremos quien juegan. Viendo el nivel de los tres, puede que veais a los tres. Lo sentimos así, están a muy buen nivel y es la idea que tenemos a priori. Haciendo esto en el Barça ganamos un triplete con Ter Stegen y Bravo, que rindieron a un nivel altísimo".

¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DE RUMANÍA E ISLAS FEROE?

Analizando a los rivales, Robert comentó que lo que le preocupa es "creerse superiores a un rival que se plantea como un objetivo claro la clasificación por ser sede. Hay varios jugadores que juegan Champions. Contra ha trabajado muy bien, ya que el último partido que perdieron en casa fue en 2016 ante , solo perdieron 2-1 en campo rival, empataron 2-2 ante Noruega. Llevan los mismos goles que nosotros. Tenemos que dar una muy buena versión para ganar, no va a ser nada fácil, y para eso estamos trabajando.

Con Islas Feroe, la tensión. Es un rival que a priori es inferior, pero el fútbol está plagado de sorpresas. Si ganamos y con portería a 0, mejor. Los que vienen tienen claro que defienden a España, porque es muy complicado llegar, estar y se lo debemos a la gente. Es un partido especial, ya que no solo homenajeamos a Quini, también a Luis. Es especial para nosotros, y estoy seguro que con la gente tenemos que darles un buen partido y ganar con autoridad".

CEBALLOS, RAMOS Y LA COMPETENCIA EN DEFENSA

Sobre la relación con Ramos, Moreno también habló. "Ha sido una semana muy complicada, decir lo contrario sería engañar. Sergio, con lo que yo conozco y lo que vives, solo puedo decir cosas buenas. Tiene un comportamiento de 10, es un ejemplo en todo, y en ese sentido, espero que siga así e incluso que de un paso más. Tiene la capacidad de querer ganar cada día, le voy a exigir. Ha sido una cosa de todos, lo intentamos llevar lo mejor posible".

Otro de los jugadores que se puso sobre el tapete fue Dani Ceballos, que se ha marchado al ante la falta de minutos en el . El seleccionador también se quiso referir a lo que puede hacer y aportar el ex del Betis.

"Es Zidane el que decide lo que necesita. Yo lo que quiero es que juegue, lo importante es que puedan tener minutos. No tener minutos es una circunstancia que perjudica, no te voy a engañar. Negar la evidencia sería estúpido"

La rueda de prensa concluyó con los centrales y la pareja de Sergio Ramos en la defensa. "Que piense que si baja el nivel, no va a jugar. Cuando Piqué tenía la edad de los que vienen, no era el de ahora. Estoy encantado de que esté Sergio porque les puede aportar muchas cosas. Tenemos varios jugadores que lo hicieron muy bien en la sub-21, hay competencia y no va a haber problema para que haya dos recambios de garantías. Tiene que haber competencia. No quiero que nadie baje el pistón",