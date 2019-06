Robert Moreno: “Sólo me pueden achacar no haber sido jugador profesional”

En una entrevista con el diario AS, el nuevo entrenador del seleccionado español explicó su filosofía y habló de objetivos.

Inesperadamente, por un problema personal de Luis Enrique, Robert Moreno se convirtió en el nuevo entrenador del seleccionado español. Y, pese a las dudas que aparecieron por su designación, el catalán aseguró estar bien preparado para el desafío. “Sólo me pueden achacar no haber sido jugador profesional, pero el serlo no garantiza resultados, y yo sé que las victorias o las derrotas serán las que marquen mi destino”, explicó en una entrevista con el diario AS.

“Tengo experiencia, pero no es algo de lo que haya que presumir. He trabajado en grandes clubes, como el Barça, y he tenido contacto con los jugadores de élite, con los vestuarios profesionales”, agregó el hombre nacido en Hospitalet de Llobregat, hace 41 años, el mismo hombre que acompañó a Luis Enrique en el exitoso proceso en el club catalán (2014-2017), obteniendo dos ligas, tres , una , un Mundialito, una y otra de .

Moreno contó además todo el sacrificio por el que pasó para llegar a su pico más alto en su –por ahora- corta carrera. “Cada paso que he dado en mi vida, ha sido para cumplir mi sueño de ser entrenador. Por el camino, he trabajado como guardia de seguridad en una gasolinera, como dependiente en El Corte Inglés y como administrativo en La Caixa antes de terminar mi carrera en Comercio Internacional. Después de tanto esfuerzo, lo que más siento es que mi momento haya llegado por una desgracia de Luis Enrique, pero estoy preparado para afrontar el reto. La suerte es la combinación de la preparación y la oportunidad, y yo me he formado y me siento preparado”, manifestó sin dudar en sus declaraciones.

Por otra parte, sobre su filosofía de juego, tampoco quiso dejar tantos interrogantes. “Lo importante es la idea y que el sistema del técnico se adapte a las condiciones de sus jugadores y no los jugadores al sistema de su técnico”, comentó, a pesar de haber escrito un libro sobre el 4-4-2. Y añadió: “Por fortuna, tenemos una gran Selección y soy optimista para la . Tenemos que rematar la clasificación”.