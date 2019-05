Robert Moreno, sobre la ausencia de Luis Enrique: "Cuando el '10' se lesiona, todos apretamos un poco más"

El segundo entrenador de la Selección Española compareció frente a los medios ante la ausencia del seleccionador: "Me ha dicho que sea yo mismo"

La selección española ofreció hoy una nueva convocatoria, y lo hizo con la ausencia de Luis Enrique por "motivos familiares de fuerza mayor". De hecho, no estará presente en ningún momento de la concentración. En su lugar, compareció en rueda de prensa Robert Moreno, el segundo entrenador, que será el que tome las riendas de la selección.

Un primer mensaje de Robert Moreno

“Ayer estuvimos con Luis trabajando, y quiere trasladaros el respeto con el que se ha vivido su situación. Nosotros también agradecemos a la Federación su apoyo, porque ha habido modificaciones a nivel logístico. Y felicitar a la Selección Sub-17 por su papel”.

¿Por qué han escogido a Cazorla?

“A ver si el fútbol le regala 147 partidos extra a Cazorla después de los partidos que se ha perdido”.

¿Cómo valora la llamada de Isco y Aspas?

“No hay nadie fijo en la selección. El estado de forma marca que puedan estar o no. Aspas es un jugador diferencial, y con su vuelta el ha sido capaz de salvarse. Nos gusta mucho. En el caso de Isco, ha pasado por varias fases. Luis dijo que era un jugador diferencial. Que esté jugando o no es importante. Estamos encantados de que esté con nosotros”.

¿Cómo se han organizado con Luis Enrique?

“Luis ha estado presente con nosotros. La dinámica es la misma. Cada uno del cuerpo técnico tiene unos jugadores, y Luis los sigue a todos. Utilizamos y utilizaremos las nuevas teconologías. Lo único que Luis no ha podido hacer es ver partidos in situ en los estadios. Hemos hablado con él constantemente. Todo lo que pase está consensuado con Luis. Hemos vuelto un poco loco a Limones por los viajes, que es la única dinámica. Ha habido muy poco cambio”.

¿Cómo sigue sin ser llamado Sarabia?

“Luis tenía unas normas de no comentar los jugadores que no venían y mis padres me enseñaron a respetar las normas”

¿Han hablado con los jugadores sobre la ausencia de Luis Enrique?

“Los jugadores nos han llamado para interesarse por Luis. Y eso se agradece mucho”.

¿Han pensado en dar un paso al lado?

“Es como cuando se te lesiona el ‘10’. Sale del campo y el resto aprietan un poco más. Luis está con nosotros sin estar presente. Aunque no haga falta, ahora todos vamos a dar un plus. En ningún caso nos hemos planteado dar un paso a un lado. Hay que ser valientes e intentar hacerlo lo mejor posible. No va a faltar el compromiso ni las ganas”.

¿Qué consejo le ha dado Luis Enrique?

“Luis Enrique me ha dicho que sea yo, que no sea Luis Enrique”.

¿Por qué ha venido Sergio Ramos estando lesionado?

“Luis lo decide y con criterios diversos. Creemos que tiene que estar con nosotros. Sergio es un profesional como la copa de un pino. Es alguien que se entrena. No se pierde la forma por no salir al campo. Ningún entrenador

¿Cómo han vivido la crisis de De Gea en ? ¿Puede Kepa ser el titular?

“Si Kepa está convocado es porque puede ser titular con . Las críticas a un jugador no agradan, concretamente a De Gea. No las seguimos. Vemos los partidos y tenemos la información. A partir de ahí, se toman las decisiones”.

¿Nos puede explicar la decisión de Asensio de venir con la absoluta?

“En el caso de Asensio y la Sub-21 deben contestar desde la Sub-21. Lo hemos traído siempre, confiamos en él, tiene muchísimo potencial, y cn su nivel últimamente es suficiente para que esté con nosotros”.

¿Cómo ha reaccionado Cazorla con su llamada?

“Supongo que se habrá enterado Cazorla esta mañana con el vídeo, como todos”.