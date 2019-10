Robert Moreno, sobre el debate de la portería entre De Gea y Kepa: "Estaréis entretenidos porque va a seguir"

"Habiendo perdido, habría estado contento con el juego del equipo", dijo el seleccionador; la palabra de Rodrigo, Dani Ceballos e Iñigo Martínez.

Robert Moreno, seleccionador de , habló con los medios de comunicación después del empate del combinado nacional 1-1 en , donde La Roja consiguió el boleto a la 2020.

En el 'flash' con la Televisión Española, dejó sus primeras sensaciones: "El fútbol tiene estas cosas. Hemos hecho un gran partido y habiendo perdido habría estado contento con el juego del equipo. Generamos ocasiones y no entraban. Nos quedan dos partidos para ser primeros y estar entre los seis mejores".

"A veces nos equivocamos porque arriesgamos porque queremos ser protagonistas con el balón. Es un riesgo pero es la forma de jugar de esta Selección".

Sobre el nivel mostrado por David De Gea, que luego se lesionó, comentó: "David ha hecho un paradón y es una maravilla tener a estos tres porteros. Podemos contar con él para jugar. Tiene un pinchazo en el abductor pero en el descanso se trató y nos dijo que quería seguir. Era la palabra del jugador pero después no pudo seguir". Precisamente sobre el debate de la portería entre Kepa y De Gea, aseguró que la prensa estará "entretenida" porque "va a seguir".

"Un equipo de fútbol siempre está avanzando y mejorando. El fútbol es complejo y los contextos cambian. Lo que quiero es que este equipo no se vaya a casa siendo lo que no quiere ser", remató.

RODRIGO: "OBJETIVO CUMPLIDO"

Rodrigo Moreno, autor del gol del empate en Estocolmo, analizó de la siguiente manera el 1-1 conseguido sobre el final del encuentro: "Contento por la clasificación. Creo que merecimos más de lo que nos llevamos aquí. La primera parte tuvimos ocasiones para tener un partido más tranquilo, pero lo importante es que cumplimos el objetivo".

Sobre la acción del 1-1, explicó: "En la jugada anterior Juan (Bernat) metió un centro, leí mal la jugada y me quedé atrás. En la siguiente hice la contrario y tuve la suerte de que el balón cayó ahí".

"Llevo un tiempo arrastrando las molestias. Llevo toda la semana haciendo parte de los entrenamientos. El otro día jugué con dolor. El míster también quería probar otras cosas, pero lo importante es ayudar. Contento por el gol y por la clasificación", dijo sobre su estado físico.

Y finalizó: "Está claro que si no ganamos todos lo partidos, las personas van a decir que no estamos al nivel. Es lógico porque representamos una de las mejores selecciones. Lo importante es que nos hemos clasificado y a a partir de aquí tenemos tiempo para mejorar y seguir creciendo".

DANI CEBALLOS: "MI OBJETIVO ES ESTAR EN LA EURO Y EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS"

"La felicidad de que estamos clasificados para la Eurocopa. Hemos sabido sufrir aunque ellos han sido un poco superiores tras el gol", dijo Dani Ceballos después del empate contra Suecia.

Y analizó: "Si marcamos el 0-1 de Thiago el partido es otro pero han ido pasando cosas a las que nos hemos ido superando y hemos marcado ese gol que nos mete en la Eurocopa".

El jugador del cedido por el reconoció, además, que su "objetivo es estar en la Eurocopa y en los ". "Tengo que darlo todo en mi club para estar en la Eurocopa y convencer al míster y quiero estar en los Juegos porque ya tuve la fortuna de lograr la clasificación el pasado verano", señaló.

IÑIGO MARTÍNEZ: "CUALQUIER SELECCIÓN TE PUEDE GANAR"

Iñigo Martínez, defensa internacional del , también habló para los medios de comunicación tras el 1-1 en Estocolmo.

"Hoy en día no es fácil ganar. Cualquier Selección te puede complicar. El entrenador cree y nosotros también creemos en él. Hay grupo para hacer las cosas bien y hay ganas. Hay que aprovechar las ocasiones porque si no te pasa factura", afirmó el ex de la .

"Hemos sufrido pero el trabajo está bien hecho. Contra estos equipos fuera cuesta pero había que tener fe y ha llegado el premio", analizó.