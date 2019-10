Robert Moreno: “No es descartable que Ansu Fati juegue la Eurocopa”

Robert Moreno atendió a la prensa desplazada a Oslo donde juega España frente a Noruega en encuentro de la fase de clasificación de la Eurocopa 2020. El seleccionador se refirió a la convocatoria de Ansu Fati con la Sub-21 y no le descarta para jugar la .

"Me gusta que Ansu Fati esté en la Sub21. Nosotros lo teníamos en la prelista. Ha roto el sistema de las edades que están estipuladas. Ojalá pueda ayudar a la Sub21 para la clasificación. No es descartable que Ansu Fati juegue la Eurocopa".

También se refirió al tema Ramos y su sueño de jugar la Eurocopa y los JJOO.

"No he hablado con Ramos sobre este tema. Es un gran campeón. Me he enterado por la prensa. Tiene ambición y el afán de tener una motivación. Es realmente difícil seguir manteniendo el nivel y él lo hace. Sobre el comentario que hice en septiembre dije que si bajaba el nivel, que no lo va a bajar. Será Luis de la Fuente el que decida si Ramos va o no a los Juegos".