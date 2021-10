Robert Martínez, en Goal: "¿Mi futuro? Intentaré tomar la mejor decisión para todos"

Centrado en la Nations League, el seleccionador de Bélgica elogia a la Italia de Mancini o la España de Luis Enrique, habla sobre el Barça...

En la previa de la participación de Bélgica en la Final Four de la Nations League, Roberto Martínez habló en exclusiva con Goal sobre el torneo, su método o su futuro, vinculado al Barcelona. El técnico español, entre los más reputados del panorama europeo, analiza cada tema con la sencillez y precisión que le caracterizan en el banquillo.

¿Qué le parece Mancini y su labor hasta llevar a Italia a ganar la última Eurocopa?

Tengo una muy buena imagen de él. Ha creado un equipo con gran claridad y una forma de jugar más propia de un equipo que de una selección. Estuvieron increíblemente bien en la Eurocopa, especialmente si tenemos en cuenta que Italia no se había clasificado para el Mundial 2018. En la primera parte de nuestro partido contra ellos, notamos que estaban en un momento que no alcanzan otras muchas selecciones en su top.

¿Cómo definiría sus principios como entrenador?

Siempre he dicho que para mí el fútbol es creer en las relaciones y en el proyecto deportivo. No importa en qué parte del mundo, lo que más pesa es tener tiempo para construir algo de verdad. Es lo que más me hace disfrutar, crear algo. Y eso depende más de la persona que cree en ti que de la liga en la que estés trabajando.

¿Cuánto puede influir el que esta Generación de Oro de Bélgica tenga una barrera psicológica?

Creo que para cualquier selección esa barrera es la de ganar un título por primera vez. Creo que si nunca has ganado un torneo importante, no sientes que tienes aún ese enfoque psicológico. Estamos encantados con la Nations League, es un gran extra. Pienso que ha solucionado muchos problemas del fútbol de selecciones, en el sentido de ayudar al desarrollo y de que es una competición que merece la pena ganar. Es una gran oportunidad disfrutar de dos partidos grandes, pero probablemente sea la historia y el buen trabajo lo que les da a estos jugadores la confianza para intentar ganar estos encuentros. No tenemos el respaldo de haber sido campeones de Europa o campeones del mundo para sentirnos así, pero sí tenemos el compromiso y el talento que te brinda esta generación.

Se le está relacionando de nuevo con el banquillo del Barcelona...

Siendo totalmente sincero, no gasto mucho tiempo pensando en mi futuro. Mi carrera es el ejemplo de que no hago planes para estar donde estoy ahora, simplemente voy de proyecto en proyecto. Es algo que se aprende, el estar comprometido con el día a día. En fútbol, si empiezas a pensar, tu rendimiento baja y consigues cosas por debajo de lo que puedes lograr. En mi caso, estoy muy feliz con lo que estoy haciendo y simplemente estoy intentando conseguir los siguientes pasos a dar. Al final, si tengo que tomar una decisión en la que haya que coger una puerta, intentaré tomar la mejor decisión para todos.

¿Qué le aportan sus raíces catalanas?

Uno nunca pierde sus raíces. Estoy muy muy orgulloso de eso y mi familia es de allí. Pero también aprendes a no perderte otros lugares y a buscar un hogar donde estés con un ambiente feliz.

Se puede medir en Italia con España, su primer rival con Bélgica...

Es cierto que fue algo extraño el jugar mi primer partido con Bélgica frente a España. Marcó la forma en la que luego trabajaríamos. Ahora tenemos la posibilidad de enfrentarnos, lo que sería un partido increíble. Si jugamos contra España..., yo crecí en España. El otro posible rival es Italia, que nos eliminó en la Euro. Y Francia, para esta semifinal, es el equipo que nos ganó en la semifinal del Mundial. Hay muchas historias...

El artículo sigue a continuación

¿Cómo ve a Luis Enrique?

Lo ha hecho muy bien hasta ahora. Creo que tiene una forma muy clara de trabajar y de cómo quiere que juegue su equipo. Se puede identificar a través de distintos jugadores con diferentes personalidades. Su Eurocopa fue interesante, con muchos jugadores con gran carácter y personalidad. Consiguieron superar los problemas de los primeros partidos y luego tuvieron la mala suerte de perder contra Italia pese a hacerlo muy bien.