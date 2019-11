Robert Lewandowski iguala un récord de Lionel Messi

Robert Lewandowski está teniendo una temporada histórica. Goleador en la con bastante ventaja, el delantero polaco es ahora también el máximo artillero de la , al marcarle este martes cuatro goles a (6-0) para que Bayern Munich siga con puntaje perfecto en su grupo.

De esta manera, el ex Dortmund igualó un récord que ostentaba hasta el momento solo Lionel Messi: es el segundo jugador con más de un partido en el que anota un póker, después del genio argentino del .

El barcelonista los hizo ante (4) y (5), mientras que el internacional polaco lo había hecho ante el (4) jugando para el .

4 - Robert Lewandowski is only the second player to have scored 4+ goals in a Champions League game on more than one occasion, along with Lionel Messi. Phenomenal. pic.twitter.com/i8VIqtyMY0