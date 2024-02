Robert Lewandowski asegura que el Barcelona ganará "algo" al final de la temporada

El delantero polaco manda un mensaje optimista a la afición azulgrana.

Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona, aseguró que el equipo azulgrana ganará "algo" al final de la temporada.

En el marco del acto de clausura de una nueva edición de los Relatos Solidarios, que ya acumula 18 años y que ha tenido al golador polaco como su padrino en esta oportunidad, Lewandowski afirmó: “No se puede comparar esta temporada con la anterior en que ganamos la Liga. Hemos perdido a muchos jugadores expertos como Jordi Alba, Sergio Busquets. También estaba Piqué a principio de temporada. Este año es distinto. Hemos jugado partidos buenos, otros peores… Hay jugadores jóvenes y esto es fútbol”.

“Todavía estamos a tiempo si empezamos a jugar y ganamos. Hay que ir partido a partido, victoria a victoria”, agregó. "Necesitamos saber, el entrenador y los jugadores, qué ha pasado en los últimos partidos. Pero a la afición, a los culés, les diría que tranquilidad que tenemos que estar juntos. Estamos juntos. Es el momento perfecto para empezar a ganar partidos. Y los vamos a ganar. También en la Champions. Al final, todavía vamos a ganar algo este año”.

Lewandowski también se refirió a su futuro: “Lo más importante es ver qué podemos hacer esta temporada. No tengo pensado qué pasará la próxima temporada. En el fútbol no puedes pensar en lo que pasa ahora, no en el futuro. Lo importante para mí es qué va a pasar en los próximos partidos”.

Sobre Flick, entrenador de Lewandowski en el Bayern y que suena para reemplazar a Xavi, aseveró: “¿Quién es el entrenador del Barça ahora? Xavi, gracias. Conozco a Flick. Es muy buena persona”.

Finalmente, fue preguntado por los árbitros y el VAR: “Lo más fácil para mí es concentrarme en mi trabajo, no en los árbitros. Es cierto que en España es un tema del que se habla más, pero no depende de mí. Yo lo que puedo hacer es jugar mejor, marcar más goles. Tal vez, se podría hablar más con los árbitros. Yo sólo quiero, tal vez, hablar con los árbitros. Y luego, los árbitros son una cosa y el VAR, otra. Ya visteis lo que pasó el otro día en un partido…”, dijo en referencia al RB Leipzig-Madrid del pasado martes.