Robben en Goal: "El Real Madrid fichó a Cristiano Ronaldo y me dijeron que necesitaban dinero"

El holandés repasa toda su carrera en el Bayern de Múnich y su salida del conjunto blanco en 2010.

EXCLUSIVA

Arjen Robben dejará este verano el Bayern de Múnich tras diez años llenos de éxitos en el club de la . El holandés repasa en Goal toda su carrera en y también su traumática salida del tras el fichaje de Cristiano Ronaldo en 2009.

Arjen, hace casi exactamente diez años que cambió el Real Madrid por el Bayern. ¿Cómo fue ese fichaje?

"Me resultó difícil debido al cambio de presidente en Real. En realidad me sentí muy cómodo en Madrid e hice buenas actuaciones. Entonces la política del club cambió. Ya no tuve la oportunidad y tuve que decidir si tenía sentido quedarse. El Bayern apostó y fue rápido concreto. Me había mostrado desde el principio que absolutamente querían comprometerse. Sienta bien cuando un club grande se esfuerza tanto. Por eso me fui a Munich".

¿También pesó que el Real firmara a Cristiano Ronaldo ese verano?

"No se trataba solo de Ronaldo. Florentino Pérez había vuelto como presidente y también había traído a Kaká, Karim Benzema y Xabi Alonso a Real. El club había gastado mucho dinero y me dijo que también tenía que ganar dinero. Para mí fue una pena, porque estaba bien con el ex entrenador Manuel Pellegrini. Además, tuve quizás la mejor pretemporada de mi carrera".

Mark van Bommel era en ese momento capitán de Bayern, Louis van Gaal era el entrenador. ¿Cómo contribuyeron sus compatriotas a tu adaptación?

"Hablé con Mark y con Louis van Gaal. Me dijo cómo planea conmigo. Ambos me dijeron claramente: 'Ven a Munich, por favor'. Recuerdo que la decisión no fue fácil. Nos sentamos juntos como una familia en la terraza y hablamos. Después de todo, se trataba de dejar un gran club como el Real Madrid. No hay vuelta atrás entonces. En comparación, el FC Bayern no tenía tanto éxito en Europa en ese momento. Mi objetivo siempre ha sido ganar la Liga de Campeones. Quería mostrar que soy lo suficientemente bueno. El cambio al Bayern fue la mejor decisión de mi carrera".

Tuvo un año exitoso pero trágico. Perdió el título de la Liga de Campeones con el Bayern y perdió la final de la Copa del Mundo en contra . ¿Qué le provocó eso?

"Por un lado, todo fue muy decepcionante, por otro lado, viví muchos grandes momentos este año. Perdimos la final de la Liga de Campeones en ese momento, pero incluso llegamos a la final, que fue una gran sorpresa y un rendimiento top. También ganamos el doblete nacional, así que fue un mega año para el Bayern. Nadie esperaba que entráramos en la final de la Copa del Mundo con . Si lo consigues, entonces también quieres ganar. Nunca se sabe si volverás a tener esa oportunidad. Desafortunadamente, no hubo una segunda oportunidad para mí".

fue campeón dos veces seguidas en 2011 y 2012. En ese momento, ¿surgieron dudas?

"La temporada después de la final perdida de la Liga de Campeones fue ciertamente difícil. Incluso la calificación para la Champions estaba en peligro. Desafortunadamente, Van Gaal fue despedido. El año siguiente fue un poco mejor, pero perdimos todo lo que se podía perder".

¿Cómo vivió perder las finales de la Champions y la de 2021?

"Fue una gran decepción. Y luego hubo un partido amistoso entre el Bayern y Países Bajos. Eso fue en el curso de mi lesión en 2010. Se estipuló por contrato que solo jugaría para Holanda en este partido. Eso no se explicó. Hubo una conferencia de prensa por adelantado, en la que se presentó una camiseta, que consistió en la mitad del equipo nacional y la otra mitad del FC Bayern. Tal vez por eso los fanáticos esperaban que yo jugara para ambos equipos. Luego vinieron los abucheos, pero no de los verdaderos fanáticos del Bayern. Después de todo, recibí mucho apoyo después de eso".

¿Pensó en dejar el Bayern por esos acontecimientos?

"Por supuesto. Por un momento, no podía creer lo que estaba pasando. Ser abucheado en mi propio estadio fue un gran shock. Ahí fue cuando pensé: 'Bien, entonces me iré a otra parte si así es como se manejan los jugadores aquí'. Luego lo aclaramos internamente y estuvo bien. Finalmente juré volver más fuerte".

En 2013, ganó el triplete. ¿Cómo manejó la presión antes de la final de la Liga de Campeones contra el Dortmund?

"Un partido así provoca una tensión saludable. Hay muchos ejemplos de equipos o jugadores que no son ellos mismos, no dan su nivel y no son frío. Mantenerse frío es probablemente el mayor desafío. En este ambiente especial que prevalece antes y durante un final, uno debe ser capaz de mantener un ojo en lo esencial. Antes del partido, estábamos extremadamente convencidos de que ganaríamos el título. Sabíamos que no volveríamos a perder después de las dos finales perdidas en 2010 y 2012. Estaba lleno de confianza y dije: "Saldremos de aquí como ganadores". Por supuesto, es fácil decirlo ahora, pero realmente fue así".

Fue la culminación de la era de Heynckes. Luego llegó Pep Guardiola. ¿Qué lo hace especial?

"Es tácticamente brillante. Me divertí mucho con él y continué mejorando. Además, porque utilizó en diferentes posiciones. Pep integró un estilo de juego muy especial aquí. Él es un loco del fútbol de una manera positiva. Me uní al equipo en la pretemporada en Trentino. Entonces me dijo: 'No necesitas probar nada. Disfruta de tu fútbol, ​​disfruta del tiempo con tu familia. Sé que eres el hombre para los partidos importantes. 'Nunca hubo presión de su lado. Para mí fue un buen cumplido y un comienzo perfecto.

¿Mereció ganar el Bayern la Liga de Campeones de nuevo en la era Guardiola?

"Creo que sí. Tuvimos mala suerte con las lesiones. Nunca sabremos qué habría pasado si todos hubieran estado en forma. En aquel momento éramos tan fuertes que ciertamente había más posibilidades. Realmente lamento que no lo consiguiéramos. Algunos dicen que Pep no tuvo éxito en Munich porque no ganó la Liga de Campeones. No comparto esta opinión. Con Pep jugamos un fútbol maravilloso y estuvimos tres veces en la semifinal de la Liga de Campeones. Sé que los entrenadores también son juzgados por los títulos. El fútbol no siempre es justo".

¿Qué le queda de Múnich al margen del fútbol?

"Dos de mis hijos nacieron aquí. Esto es algo muy especial. La vida en Munich en general, la ciudad, la gente y todo el entorno nos han marcado mucho y siempre nos ha gustado. Nos sentimos como en casa desde el principio.

¿Cómo son sus planes futuros?

"El fútbol sigue siendo muy divertido para mí, pero también tiene que tener sentido. Si me voy a otro club, todo tiene que ser correcto, tengo que estar completamente convencido".