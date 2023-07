RMC Sport: Mbappé enfada a sus compañeros del PSG

Según RCM Sport, la entrevista que el delantero concedió a "France Football" ha sentado muy mal en la plantilla parisina.

Kylian Mbappé ha enfadado a varios de sus compañeros del Paris Saint-Germain por unas declaraciones que realizó durante una entrevista concedida a "France Football", según informó este sábado "RCM Sport".

“Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide. Entonces, por supuesto, atrae críticas pero no me molesta porque sé lo que estoy haciendo y cómo lo hago”, fueron algunas de las declaraciones que hizo Mbappé en la entrevista concedida el 12 de junio a "France Football", que casi un mes después publicó la nota con el delantero francés.

Tampoco habría gustado lo que dijo Mbappé sobre por qué el PSG no logra ganar la Champions League: "No es una pregunta para mí. Tienes que hablar con la gente que hace el equipo, que organiza la plantilla, que construye este club. Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Fui mejor jugador, máximo goleador por quinto año consecutivo en la Ligue 1. Podría hacerlo mejor según mis críticos. A veces en el fútbol te enfrentas a lo que se llama un techo de cristal. Es por eso que no es una gran pregunta para mí, es para los de arriba”.

Enfado de sus compañeros

Según "RMC Sport", seis jugadores del Paris Saint-Germain, incluidos dos de los nuevos fichajes que hicieron los campeones de la Ligue1 en la actual ventana de mercado, han expresado su malestar a Nasser Al-Khelaïfi.

De acuerdo con aquella publicación, en la plantilla del PSG no ha sentado nada bien los dichos de Mbappé en "France Football", donde el ex del AS Monaco aseguraba que jugar en el club de la capital francesa no le ayudaba a poner su rendimiento en valor.

Siempre según "RMC Sport", uno de los futbolistas del PSG que se ha quejado a Nasser Al-Khelaïfi ha tachado las palabras de Mbappé como "un insulto al club". Y, en el mismo sentido, Al-Khelaïfi habría considerado las palabras de Mbappé como "una falta de respeto a todos los jugadores de la plantilla del PSG". El presidente del PSG, además, se cuestiona por qué no se ha marchado ya del club si realmente piensa eso de la entidad.