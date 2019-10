River - Colón, por la Superliga: formaciones, fecha, horario y cómo verlo por TV o streaming

Luego de eliminar a Boca y meterse en la final de la Libertadores, el Millonario quiere seguir prendido en el campeonato local.

River volvió a hacer historia al ganarle nuevamente una serie mano a mano a Boca (la quinta consecutiva en los últimos cinco años), pero no tiene demasiado tiempo para relajarse. Luego del triunfo sobre el Xeneize, el próximo compromiso que deberá afrontar el Millonario será su duelo frente a , por la 11° fecha de la Superliga, en la que está a sólo tres puntos de la cima. El duelo tendrá la particularidad de que enfrentará a los dos finalistas argentinos de los dos certamenes internacionales del año, porque el Sabalero está clasificado para la definición de la Sudamericana.

Como el fin de semana no habrá actividad en el campeonato por las elecciones nacionales que se llevarán a cabo el domingo, la jornada completa se disputará entre semana.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE RIVER

Al no haber jornada el fin de semana, el plantel de Marcelo Gallardo tendrá una semana completa para descansar tras la revancha frente a Boca. Así, con la final de la Copa recién dentro de un mes, seguramente el entrenador pondrá en la cancha lo mejor que tenga a mano. Por lo pronto, el Muñeco deberá aguardar por la evolución de Milton Casco y Rafael Santos Borré, que salieron con molestias físicas en el 0-1 en La Bombonera.

Si bien el equipo tuvo libre este miércoles y volverá a practicar recién el jueves, una probable formación podría ser con Armani; Montiel o P. Díaz, Martínez Quarta, Pinola, Casco o Angileri; I. Fernández, E. Pérez, Palacios, De la Cruz; Borré o Scocco, M. Suárez.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE COLÓN

El Sabalero tiene la mirada enfocada únicamente en la gran final de la Sudamericana, que se disputará el sábado 9 de noviembre. De todos modos, con casi dos semanas de distancia entre un encuentro y otro, seguramente Pablo Lavallén jugará con mayoría de titulares. El que probablemente no estará será Luis Rodríguez, quien sufrió una lesión en el tobillo en el duelo de la fecha pasada contra : aunque el problema no es de gravedad y la Pulga debería llegar con lo justo al duelo contra el Millonario, el entrenador no quiere correr riesgos con su gran figura.

FECHA, HORARIO Y ÁRBITRO

El encuentro se disputará este martes 29 de octubre, desde las 21.10 en el Monumental. El arbitraje estará a cargo de Nicolás Lamolina.

CÓMO VER POR TV O STREAMING

El encuentro será televisado por TNT Sports , con exclusividad para aquellos que tienen contratado el Pack Fútbol. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares.