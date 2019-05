River recuperó los goles de Borré: qué le pidió Gallardo para que vuelva a ser el de antes

Luego de la victoria aplastante 6-0 sobre Aldosivi por la Copa Superliga, el delantero colombiano contó qué le dijo el DT del Millonario.

El semestre no venía siendo el mejor para Rafael Santos Borré . Si bien hace unas semanas logró volver al gol en el triunfo de River ante Argentino de Merlo por la Copa , lo cierto es que el colombiano llegó a estar dos meses y medio sin poder marcar y eso le estaba generando una presión que afectaba directamente su desempeño general.

Por eso, luego de gritar el primer tanto del aplastante 6-0 sobre que le dio al Millonario la clasificación a los cuartos de final, el atacante de 23 años se mostró contento por recuperar lo que parecía perdido. "Los goles irán llegando de a poco. Pero siempre lo más importante será que el equipo gane, ya después vienen las metas personales", aseguró.

El ex y , entre otros, también recordó lo que siempre le pidió Marcelo Gallardo para recuperar su mejor versión: "Que me mueva entre los centrales, que esté pendiente arriba, que me motive para que sea el de hace unos meses. Y creo que lo voy logrando. Ahora es cuestión de trabajar más".

Por último, Borré se refirió al dolor en el tobillo derecho que viene arrastrando desde principios de año. "Cada vez que me pegan siento que se me dobla y duele. Pero con fortalecimiento eso irá pasando”, concluyó.