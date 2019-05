River no fue previsor y se complicó solo pensando a futuro

Gallardo cuidó jugadores pensando en la Copa Superliga, pero podría tener problemas más adelante: puede quedar como uno de los peores segundos.

La clasificación a octavos, la falta de chances de quedar como primero del Grupo A, los amonestados y los cuartos de final de la Copa Superliga llevaron a Marcelo Gallardo a tomar la decisión de poner un equipo alternativo ante Inter en el Monumental para cuidar a los habituales titulares. Pero la apuesta no le salió bien al Millonario, que perdió más de lo que ganó gracias al gol agónico de Pratto sobre el final del partido.

River no tuvo una buena noche en Núñez. En absoluto. Si bien los primeros minutos parecían anticipar un partido parejo en el que, si aceleraba, el equipo del Muñeco podría festejar -el golazo de Álvarez fomentó esto-, el error de Armani en el tanto de Sobis desordenó por completo al Millonario que nunca más pudo acomodarse en la cancha. Errores involuntarios, falta de precisión (¡hasta Armani estuvo flojo!) y falta de juego colectivo hicieron sufra hasta el último minuto. Y, aunque apareció el incansable Oso Pratto sobre el final, el empate no fue suficiente para que el defensor del título no se complique de cara al futuro.

Es que los de Gallardo quedaron segundos con apenas diez puntos, algo que lo puede dejar mal parado pensando no tanto en octavos de final, donde el rival saldrá por sorteo, si no en lo que podría venir después si se clasifica a cuartos: la ubicación en la tabla general determinará qué equipos definirán las series de local.

Claro que ese gol de Pratto evitó el peor panorama, ya que con 10 unidades el Millonario no será de los últimos en la general, aunque irá por debajo de Nacional y podría hacerlo debajo de Boca, Peñarol, y Gremio.