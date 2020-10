River, ese equipo donde los caciques brillan como obreros

El equipo de Gallardo es un colectivo que crece desde las individualidades y avanza con convicción en la Libertadores: un mix generacional que luce.

River sigue adelante en la Libertadores a paso firme y cuesta encontrar una figura. Si bien los dos goles de Julián Álvarez y la expectativa que genera su proyección lo ponen en el podio de esta noche en Avellaneda, la figura del equipo de Gallardo sigue siendo el colectivo.

El trabajo en ataque fue demoledor, el mix generacional se conjugó a la perfección en el primer tiempo, con un Matías Suárez que hace rato viene demostrando su calidad no solo para definir, sino para asistir. La insolencia del pibe, una apuesta más del Muñeco, junto al trabajo invisible de Rafael Santos Borré: aunque no anote o no se luzca, el colombiano es una pieza crucial en el desgaste de los defensores, casi insoportable.

Hasta atolondrado por momentos, el equipo argentino dio cátedra ante un Sao Paulo muchísimo mejor plantado que en el primer partido de local. Cuando te limpia la pelota, River te mete la pausa justa y te asiste milimétricamente. Una de las sorpresas, sin dudas, fue Nicolas De La Cruz. El uruguayo, recientemente convocado para la Mayor de su país, tuvo una noche para enmarcar: 90,2% de precisión en pases y estuvo muy comprometido a la hora de marcar.

Pero la nafta, al colectivo, se la puso Enzo Pérez, el jugador que más tocó la pelota y que metió 142 pases a sus compañeros. ¿La Selección se puede dar el lujo de no convocarlo?

Martínez Quarta, casi con un pie afuera del equipo, dejó en clara su capacidad de abstracción y su compromiso a la orden del Muñeco. Junto a Javier Pinola dieron seguridad y se animaron a participar unos metros adelantados en algunas jugadas de ataque.

Ya el segundo tiempo fue diferente, el Millonario no logró sostener la intensidad de aquella primera parte y los brasileños perdieron la timidez para asomarse más ordenados al área rival, pero ahí estuvo Franco Armani quien pagó con seguridad su mala salida en la jugada detenida que terminó en gol, y mantuvo el resultado.