River - Defensores de Pronunciamiento, por la Copa Argentina 2020: día, hora, sede y cómo verlo en vivo

Por los 32avos de final, el Millonario se enfrentará al equipo entrerriano en Salta.

River quiere seguir haciendo historia en el fútbol argentino y, como en cada año, Marcelo Gallardo no le sacará la atención a una de sus competencias favoritas: la Copa . Si bien el objetivo siempre está puesto en la , y ahora mucho más luego de perder la Superliga, el Millonario se quedó con tres de las últimas cuatro ediciones e intentará levantarla una vez más.

Para eso, primero deberá superar a un rival algo desconocido: tras el sorteo de todo el cuadro del certamen, al conjunto del Muñeco le tocó Defensores de Pronunciamiento, conjunto entrerriano que milita en la Zona 1 del Torneo Federal A.

PROBABLE FORMACIÓN DE RIVER

Para su estreno en esta edición de la , el campeón defensor podría presentar a los mejores jugadores que tenga a disposición Gallardo, ya que durante esa semana no tendrá otros compromisos por Copa Superliga ni Libertadores. No obstante, el once que parará el Muñeco hoy por hoy es una incógnita.

DÍA, HORA y SEDE DEL PARTIDO

El duelo entre River y Defensores de Pronunciamiento se disputará el sábado 28 de marzo a las 20.30 en el estadio Padre Martearena de Salta.

VENTA DE ENTRADAS

Todavía no hubo información oficial por parte de Copa Argentina respecto a la venta de entradas para ambas parcialidades.

CÓMO VERLO POR TV Y STREAMING

River vs. Defensores de Pronunciamiento será televisado por TyC Sports para los abonados al sistema de televisión por cable básico. Para verlo online, las opciones son TyC Sports Play y los servicios de streaming de los cableoperadores: Cablevisión Flow, DirecTV Play y Telecentro Play.