River, a un paso de comprar el 50% del pase de Santos Borré al Atlético de Madrid

El Atlético descarta quedarse en propiedad con el jugador y vende su pase por 3.5 millones de euros al River Plate.

Rafael Santos Borré será jugador de River Plate a todos los efectos tal y como avanza “Radio La Red” desde Argentina. Actualmente ‘Los Millonarios’ y el Atlético de Madrid comparten el 50% del pase, pero los bonaerenses tienen la intención de hacerse con el 100% del pase pagando una cifra en torno a los 3.5 millones de euros que ingresarán las arcas rojiblancas.

Hace unos meses Goal adelantaba que el Atlético tenía una as guardado bajo la manga para quedarse en propiedad con el colombiano a cambio de hacer efectiva una cláusula por valor de 7 millones de euros.

Esta opción finalmente no se materializó y los rojiblancos ingresan 3.5 millones de euros por vender a River el 100% del pase. El colombiano suma buenas cifras demostrando su olfato goleador y de hecho esta temporada acumula nueve dianas en 20 partidos con la camiseta de River, buscando superar la marca de 17 tantos logrados en 30 encuentros durante la pasada campaña.

En su día, el Celta de Vigo preguntó al Atlético de Madrid por el jugador y quiso activar la operación. El conjunto rojiblanco se encontró con el enfado mayúsculo de River, en la persona de Enzo Francescoli: “Hablé una vez con el presidente del Atlético de Madrid y a costa de que me mintió en algunas cosas, no quise volver a hablar. Me molestó bastante. Creo que todo pudo ser mejor yendo con la verdad por delante, si uno va con la verdad por delante no hay por qué mentir, creo que el Atlético no se comportó bien. Suerte que Rafa se portó bien con River, habló con Madrid y se quedó en River”. Entonces, Santos Borré habló con el Atlético, quiso quedarse en River y acabó convirtiéndose en máximo goleador de la Superliga.

Fue en 2015 cuando el Atlético le fichó por la mitad del pase (3.5 ‘kilos’) poniéndole una cláusula de 30. Pese a todo, el ‘cafetero’ nunca llegó a debutar con los colchoneros y ahora, seis años después, su destino se aleja definitivamente de Europa pese a jugar cedido en el Villarreal (4 goles en 30 partidos).