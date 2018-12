Rivaldo: "Claro que me gustaría ver a Isco en el Barça pero..."

Rivaldo, ex futbolista del Barcelona y analista de una casa de apuestas, ha analizado la actualidad deportiva. Para el brasileño "Isco es un gran jugador, está bajo el radar de los aficionados pero tiene que mirar adelante y si puede, olvidarse de toda esta situación”.

En relación a un hipotéticoifichaje del malagueño por parte de su ex equipo, Rivaldo ha declarado que "si me preguntan si me gustaría ver a Isco jugando en el Barcelona, diría que sí. Es un jugador excelente y creo que tanto al club como al jugador les vendría bien. De todas formas, es una propuesta complicada, es difícil imaginar esa situación..es muy complicado pensar que esos dos grandes clubes pudieran negociar por ese jugador".

En relación al próximo mercado de fichajes, el embajador de "Betfair" ha comentado que "el Real Madrid necesita claramente un delantero capaz de marcar con regularidad. Tras la marcha de Ronaldo perdió poder ofensivo y ahora es el momento de reforzar la plantilla, antes del comienzo real de la Champions League".