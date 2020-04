Rivaldo: “El fichaje de Mbappé sería un golpe de autoridad del Madrid”

El brasileño piensa que el delantero no permanecerá mucho tiempo en el fútbol francés.

Que sean tiempos de cuarentena no quita que sean tiempos también de especulaciones, rumores y tibias negociaciones. Mientras Kylian Mbappé no da pistas sobre su futuro, Rivaldo está convencido de que el delantero terminará jugando en el .

“El fichaje de Mbappé sería un golpe de autoridad del Madrid”, afirmó el brasileño en Betfair. Y continuó con su reflexión: “Según la prensa, el Real Madrid debería intentar fichar a Mbappé en 2021. Y por supuesto que el delantero francés sería un gran fichaje para ellos”.

Para el ex- , “el no le dejará salir a un precio asequible”, pero tampoco le quedarán muchas alternativas. “El fútbol es un comercio y el jugador no permanecerá durante mucho tiempo en el fútbol francés”.

Y añadió para seguir argumentando: “Con todo su talento y como campeón del mundo con , querrá dar un paso adelante en su carrera y jugar en una de las mejores ligas del mundo… El PSG es un contendiente de la , pero el jugador buscará un desafío nacional más grande en o la Premier League”.