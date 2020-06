Riqui Puig empuja a Arthur a la Juventus

El brasileño deseperó a Setién en el partido ante el Athletic Club mientras que Riqui arrancó su elogio; la Juve aprieta por Arthur desde entonces.

ANÁLISIS

Aunque sea más por necesidad que por convicción el Barcelona ya tiene claro que debe ser Riqui Puig quien tome el relevo de un Arthur Melo que estos días escucha las propuestas de la Juventus. El club italiano echará el resto para convencerle y darle a Maurizio Sarri el centrocampista que busca. El brasileño no ha logrado consolidarse como indiscutible tras dos años en azulgrana y a pesar de que su juventud y proyección -tiene sólo veintitrés años- invitarían a cualquier club a darle otra oportunidad la asfixiante situación financiera del obliga al club a traspasarle antes del 30 de junio a riesgo de que haya pérdidas multimillonarias.

El Athletic enterró a Arthur y aupó a Riqui

Ese es el motivo que ha convencido al Barcelona, consciente de que su salida no se produciría si no existiera este contexto y después de constatar que Riqui está preparado para dar un paso más en el camino hasta convertirse en miembro a todos los efectos del primer equipo barcelonista. Sirva la sustitución del otro día, aunada a la cara de desesperación de Quique Setién en un par de pases fallidos del brasileño y a la vehemencia de Eder Sarabia dándole instrucciones a Arthur en el descanso, para comprender que la situación ha cambiado tanto para el ex de Gremio como para Riqui. Estos son los números de uno y otro ante el Athletic Club, el partido en el que cambió todo para ellos.

Arthur Riqui 56' Minutos 34' 76 Toques 39 71 Pases 32 2 Recuperaciones 2 9 Pérdidas 7 89% Precisión de pase 84%

La expresión de Setién en la última acción de Arthur, un pase hacia nadie que se perdió por línea de fondo, resume hasta qué punto el cántabro ya no está para historias con el brasileño, del que admitió que "puede estar descentrado" para confirmar que "hablaremos con él", unas declaraciones que seguramente no hayan gustado al centrocampista.

Desde entonces, palos a Arthur y elogios a Riqui

Por contra, de Riqui habló siempre en términos elogiosos. Fue el primer jugador que hizo entrar al terreno de juego desde el banquillo cuando asumió las riendas del Barcelona y a pesar de que en los partidos siguientes el canterano fue perdiendo fuelle mientras el cántabro repetía que "necesita aprender cosas" tras el partido ante el valoró que "a Riqui se le ve bien" tras ser el primer en ingresar al terreno de juego sustituyendo a Arthur.

La irrupción del de Matadepera y de Ansu Fati le dio una marcha más al Barcelona, que salvó los muebles gracias al solitario gol de Ivan Rakitic, que aun habiendo vivido la temporada más irregular de su carrera ha jugado más que Arthur, apenas el sexto centrocampista más utilizado esta temporada después de Frenkie De Jong, Sergio Busquets, Sergi Roberto, Arturo Vidal y el croata. Es decir, no ha convencido ni a Ernesto Valverde ni a Setién.

Jugador Minutos De Jong 3.003' Busquets 2.791' Roberto 2.408' Vidal 1.655' Rakitic 1.648' Arthur 1.537'

Arthur, además, no ha logrado la continuidad necesaria y esta temporada sólo ha completado seis partidos de los diecisiete que ha empezado. Setién, de hecho, admitió también que "veces uno tiene dudas en cuanto a la aportación de los chavales en partidos tan trascendentales pero a base de hacer las cosas bien seguro que tendrán la opción de jugar más, porque así se gana uno la titularidad", lo cual deja bien claro que mientras la confianza en uno cae en picado, la del otro sube como la espuma.

Valorado en estos momentos en 56 millones de euros según Transfermarkt, el Barcelona tiene claro que si vende a Arthur es sólo por una cuestión económica pero también entiende que si tiene que enseñarle la puerta de salida a uno, Arthur es el menos imprescindible de sus jugadores más caros. De ahí que autorice a la a hacer lo que sea para llevárselo antes del 30 de junio. Porque este Barcelona necesita más el dinero que la aportación futbolística del centrocampista.