Riquelme llevó al límite a Tevez y terminó la novela cuando quiso

Al final, Carlitos y Román resolvieron la renovación por teléfono, sin intermediarios y en la intimidad. ¿Era tan difícil?

Un llamado. A eso se redujo la novela. Un gesto. Una charla, a calzón quitado , para acercar posiciones. Para entenderse y para decirse lo que debía ser dicho. Juan Román Riquelme levantó el teléfono y del otro lado atendió un ávido Carlos Tevez . No más intermediarios. No más medios. Lo que en tiempos previos al coronavirus se hubiese resuelto en alguna habitación de La Bombonera, o, por qué no, en el vestuario, solo entre los dos protagonistas de esta historia.

- Hola, Carlitos. ¿Cómo estás?

-Hola, Román. Bien, ¿y vos?

Lo hablado quedará para ellos, pero ese bien pudo haber sido el educado puntapié inicial de un diálogo que no debe haber sido demasiado agradable. Y es que si en algún momento la continuidad del Apache se puso en duda, fue por los desmanejos del departamento que preside JRR . Opiniones al margen, no era necesario, como bien dijo el capitán del plantel, el destrato por parte de los directivos. Raúl Cascini ya no es más panelista de televisión y Jorge Bermúdez deberá comprender que la campaña se terminó en diciembre . Lo que hicieron público no benefició a ninguna de las partes.

Tal vez deberían haber seguido la línea de Marcelo Delgado, el otro involucrado en esta historia, quien se encargó, gracias a su buena relación con el jugador, de llevar adelante buena parte de las negociaciones. Quien le prestó un oído a cada uno, sin ventilar cuestiones privadas. Eso sí: en la nebulosa de la incertidumbre y los supuestos quedará, como todo en Boca, hasta dónde sí y hasta dónde no estuvo todo orquestado por el vicepresidente.

Pero hay una pregunta que queda por clarificar, tal vez la más importante. ¿Por qué este contacto directo se dilató tanto? ¿Era necesario que participaran todos, menos la figura más importante? El desgaste, es cierto, puede ser una útil herramienta en cualquier negociación. Juan Román lo sufrió en carne propia y parecía haber una promesa tácita de un '10' al otro: "No te preocupes que no te voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí" . Cuando las papas quemaron, puso la cara y se la jugó. Cumplió, pero solo al final. La bomba, que podría haber sido desactivada meses atrás, recién se desarmó cuando estuvo a punto de estallar .

Un llamado. Eso fue todo lo que necesitaron para ponerse de acuerdo. El Xeneize se asegura seis meses más del ídolo, con una opción para renovar hasta junio de 2021 dependiendo de lo que suceda en este extraño semestre que resta por jugarse . Suena a win-win, pero, a medida que pasa el tiempo, parece más un lose-lose : el futbolista, que no quería volver a exponerse en diciembre, deberá decidir qué hará con su futuro una vez más, mientras que el club solamente pateó la pelota para adelante.