Riquelme: "No me hubiese animado a entrar a jugar la semifinal contra River"

El ídolo de Boca sorprendió al reconocer que él no habría jugado la última serie de Libertadores frente al eterno rival.

Como cada vez que enfrenta los micrófonos, las declaraciones de Juan Román Riquelme siempre hacen ruido. En esta oportunidad, el máximo ídolo de Boca sorprendió a más de uno al referirse a la última serie de Copa Libertadores que el Xeneize perdió contra River.

"Agradezco a los jugadores que jugaron a la semifinal. Sufro en mi casa pero yo no me hubiese animado a jugar estos partidos. Me ponía en lugar de ellos y hay mucha presión", reconoció el exfutbolista, en declaraciones a Fox Sports, y continuó: "Para mí es una sensación rara. A nosotros nos tocó vivir una época maravillosa que jugábamos y ganábamos. Es difícil. Es nuestro eterno rival, que lo hacen bien, juegan bien, hay que felicitarlos que están en la final. Tengo que pensar en mi club, en que las cosas van a ir bien y se dará volver a ganar esa copa que se está haciendo desear, van a ser 13 años, sufro bastante, no me gusta cuando River nos gana".

En la misma línea, Román aseguró que "cuando jugás un Boca-River, no querés perder para poder estar bien, para que tu familia esté bien, que no te carguen en un campeonato" y agregó: "Cuando toca un partido importante y luego Jorge Bermúdez habla de los jugadores, dirigentes, dirán que no suma, que está mal. Después de la ida decían que no ayuda, que hay que estar todos juntos, ese fue el comentario. Él lo hace porque ama a nuestro club".

"A nosotros nos duele mucho cuando no ganamos. Sufrimos más ahora que cuando jugábamos. Cuando escucho que dicen que lo que hace Bermúdez no suma, me molesta", explicó Riquelme, y por último indicó: "Durante 20 dias tuvimos que escuchar que si Boca clasifica a la final, Gribaudo iba a ser presidente, si era al revés, Ameal o Beraldi. Nunca escuché hablar que les metían presión a los jugadores. Eso tampoco ayuda".